Byliśmy na grobie Jana Frycza. Tak się prezentuje 7 tygodni po pogrzebie

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-27 15:47

Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, a 7 września odbył się jego pobrzeb. Uroczystość miała charakter świecki, choć pojawił się na niej duchowny. Od pochówku aktora minęło już 7 tygodni. Jak teraz prezentuje się miejsce jego ostatniego spoczynku?

Jan Frycz zmarł nagle 15 sierpnia tego roku, pozostawiając w żałobie najbliższych, przyjaciół i fanów. Jego pogrzeb odbył się dopiero 7 września, a więc dopiero ponad 3 tygodnie po śmierci wybitnego aktora. Zmarły gwiazdor na pochówek czekał tak długo, ponieważ trzeba było dopełnić wielu formalności, które były wymagane, by został pożegnany podczas uroczystości o charakterze państwowym.

Ostatecznie 7 września Frycz spoczął w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. 7 tygodni później odwiedziliśmy jego grób. Jak się prezentuje?

Jan Frycz - pogrzeb
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Grób Jana Frycza blisko 2 miesiące po pogrzebie i kilka dni przed Świętem Zmarłych

Pogrzeb Frycza był bardzo uroczysty. Ceremonia rozpoczęła się przed południem w Sali Pożegnań na Powązkach Wojskowych. Miała charakter państwowy i świecki. Nie było więc religijnych symboli, a zamiast księdza uroczystość prowadził mistrz ceremonii. Na pożegnaniu przemawiali bliscy, przyjaciele, a także osoby, które przez lata spotykały artystę w teatrach i na planach. Jednak na cmentarzu pojawił się ksiądz, był też krzyż.

Po pożegnaniu i pochówku miejsce ostatniego spoczynku gwiazdora zostało pokryte kwiatami. Były wieńce i wiązanki, ale tylko od najbliższej rodziny, ponieważ żałobnicy pojawili się na uroczystości bez kwiatów - dokładnie tak, jak prosili bliscy zmarłego.

Teraz, blisko 2 miesiące po pogrzebie i kilka dni przed listopadowym Świętem Zmarłych, grób Frycza nadal wygląda okazale. Już z daleka widać, że je bliscy bardzo o niego dbają. Na nagrobku ustawiono jesienne rośliny, jest bluszcz oraz drobne, czerwone kwiatki. Nie brakuje też zniczy. Miejsce pochówku okryto sztuczną trawą, a wszystko jest czyste i schludne.

Zdjęcia z cmentarza znajdziecie niżej.

Grób Jana Frycza z kwiatami i zniczami. Na miniaturze znicz w kształcie serca. O wizycie na cmentarzu przeczytasz na SE.
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Jan Frycz - pogrzeb
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Krystyna Janda żegna Jana Frycza
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