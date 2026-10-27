Byliśmy na grobie Jana Frycza. Tak się prezentuje 7 tygodni po pogrzebie

Jan Frycz zmarł nagle 15 sierpnia tego roku, pozostawiając w żałobie najbliższych, przyjaciół i fanów. Jego pogrzeb odbył się dopiero 7 września, a więc dopiero ponad 3 tygodnie po śmierci wybitnego aktora. Zmarły gwiazdor na pochówek czekał tak długo, ponieważ trzeba było dopełnić wielu formalności, które były wymagane, by został pożegnany podczas uroczystości o charakterze państwowym.

Ostatecznie 7 września Frycz spoczął w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. 7 tygodni później odwiedziliśmy jego grób. Jak się prezentuje?

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Grób Jana Frycza blisko 2 miesiące po pogrzebie i kilka dni przed Świętem Zmarłych

Pogrzeb Frycza był bardzo uroczysty. Ceremonia rozpoczęła się przed południem w Sali Pożegnań na Powązkach Wojskowych. Miała charakter państwowy i świecki. Nie było więc religijnych symboli, a zamiast księdza uroczystość prowadził mistrz ceremonii. Na pożegnaniu przemawiali bliscy, przyjaciele, a także osoby, które przez lata spotykały artystę w teatrach i na planach. Jednak na cmentarzu pojawił się ksiądz, był też krzyż.

Po pożegnaniu i pochówku miejsce ostatniego spoczynku gwiazdora zostało pokryte kwiatami. Były wieńce i wiązanki, ale tylko od najbliższej rodziny, ponieważ żałobnicy pojawili się na uroczystości bez kwiatów - dokładnie tak, jak prosili bliscy zmarłego.

Teraz, blisko 2 miesiące po pogrzebie i kilka dni przed listopadowym Świętem Zmarłych, grób Frycza nadal wygląda okazale. Już z daleka widać, że je bliscy bardzo o niego dbają. Na nagrobku ustawiono jesienne rośliny, jest bluszcz oraz drobne, czerwone kwiatki. Nie brakuje też zniczy. Miejsce pochówku okryto sztuczną trawą, a wszystko jest czyste i schludne.

Zdjęcia z cmentarza znajdziecie niżej.

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