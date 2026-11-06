Remont czy przeprowadzka? Nowy hitowy program "Pokochaj lub sprzedaj" już wkrótce w Super Polsat!

Redakcja se.pl
2026-11-06 13:19

Stoisz przed życiowym dylematem: zainwestować w metamorfozę wnętrz czy spakować walizki i zamieszkać w zupełnie nowym miejscu? Już w niedzielę, 8 listopada o godzinie 17:40 na antenie stacji Super Polsat zadebiutuje pierwsza polska edycja uwielbianego na świecie formatu "Pokochaj lub sprzedaj", w którym emocje, rynek nieruchomości i rodzinne historie splatają się w niezwykłe widowisko. Kolejne odcinki tego pasjonującego show będzie można oglądać w każdą niedzielę o godzinie 18:00.

Marika Jóźwiak i Jacek Mędrala z programu „Pokochaj lub sprzedaj”. O nowym show w Super Polsat przeczytasz na SE.
Autor: Pokochaj lub sprzedaj/ Materiały prasowe W pierwszym odcinku polskiej wersji programu Marika Jóźwiak i Jacek Mędrala odmienią mieszkanie na warszawskim Ursynowie

Co to za format? O co chodzi w "Pokochaj lub sprzedaj"?

"Pokochaj lub sprzedaj" to polska odsłona globalnego hitu, który doczekał się już ponad 40 międzynarodowych edycji w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Australia czy Kanada. W centrum każdej poruszającej historii są ludzie, ich emocje, relacje oraz wyzwania, jakie niesie ze sobą każde z tytułowych rozwiązań.

W każdym odcinku "Pokochaj lub sprzedaj" architekt wnętrz Marika Jóźwiak oraz agent nieruchomości Jacek Mędrala pomagają rodzinom, których obecne domy i mieszkania przestały odpowiadać ich zmieniającym się potrzebom.

Marika to ceniona architekt, która dzięki "profesjonalizmowi, kreatywności i unikalnemu podejściu do projektowania wnosi świeże spojrzenie na tworzenie domów, łączących nowoczesność z przytulnością". To właśnie ona sprawia, że uczestnicy zaczynają wierzyć, iż mogą pokochać swoje cztery ściany od nowa.

Z kolei Jacek Mędrala, łączący praktykę nieruchomości z doświadczeniem prezenterskim, udowadnia w programie, że "czasem warto zacząć wszystko od nowa w miejscu, które jest gotową odpowiedzią na zmieniające się potrzeby".

Dlaczego warto oglądać?

To zdecydowanie nie jest zwykły program o remontach czy aranżacji wnętrz. Jak wskazują twórcy, mierzą się ze sobą dwie konkurencyjne wizje proponowane przez prowadzących, którzy rywalizując, kto lepiej odpowie na oczekiwania bohaterów, podnoszą sobie nawzajem poprzeczkę.

W premierowym odcinku poznajemy panią Mariolę z warszawskiego Ursynowa i jej nastoletnie dzieci, zmagające się z brakiem przestrzeni. Ostateczna decyzja - remont czy nowa nieruchomość - pozostaje zagadką aż do finału.

Pokochaj albo sprzedaj. Pierwszy odcinek polskiej edycji i mieszkanie na Ursynowie
Galeria zdjęć 7
"Pokochaj lub sprzedaj”: Marika Jóźwiak i Jacek Mędrala gospodarzami nowego programu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI