Remont czy przeprowadzka? Nowy hitowy program "Pokochaj lub sprzedaj" już wkrótce w Super Polsat!

Co to za format? O co chodzi w "Pokochaj lub sprzedaj"?

"Pokochaj lub sprzedaj" to polska odsłona globalnego hitu, który doczekał się już ponad 40 międzynarodowych edycji w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Australia czy Kanada. W centrum każdej poruszającej historii są ludzie, ich emocje, relacje oraz wyzwania, jakie niesie ze sobą każde z tytułowych rozwiązań.

W każdym odcinku "Pokochaj lub sprzedaj" architekt wnętrz Marika Jóźwiak oraz agent nieruchomości Jacek Mędrala pomagają rodzinom, których obecne domy i mieszkania przestały odpowiadać ich zmieniającym się potrzebom.

Marika to ceniona architekt, która dzięki "profesjonalizmowi, kreatywności i unikalnemu podejściu do projektowania wnosi świeże spojrzenie na tworzenie domów, łączących nowoczesność z przytulnością". To właśnie ona sprawia, że uczestnicy zaczynają wierzyć, iż mogą pokochać swoje cztery ściany od nowa.

Z kolei Jacek Mędrala, łączący praktykę nieruchomości z doświadczeniem prezenterskim, udowadnia w programie, że "czasem warto zacząć wszystko od nowa w miejscu, które jest gotową odpowiedzią na zmieniające się potrzeby".

Dlaczego warto oglądać?

To zdecydowanie nie jest zwykły program o remontach czy aranżacji wnętrz. Jak wskazują twórcy, mierzą się ze sobą dwie konkurencyjne wizje proponowane przez prowadzących, którzy rywalizując, kto lepiej odpowie na oczekiwania bohaterów, podnoszą sobie nawzajem poprzeczkę.

W premierowym odcinku poznajemy panią Mariolę z warszawskiego Ursynowa i jej nastoletnie dzieci, zmagające się z brakiem przestrzeni. Ostateczna decyzja - remont czy nowa nieruchomość - pozostaje zagadką aż do finału.

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