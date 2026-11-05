„Pokochaj lub sprzedaj” od 8 listopada w Super Polsat. Emocje, wielka metamorfoza i trudny wybór już w pierwszym odcinku

„Pokochaj lub sprzedaj” wkracza do Polski

„Pokochaj lub sprzedaj” to program oparty na międzynarodowym formacie, który doczekał się już ponad.40 edycji na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Australii i Kanadzie.

Remont czy przeprowadzka? To pytanie, przed jakim stają tysiące rodzin i decyzja, będąca osią programu, który łączy emocje, metamorfozy wnętrz, rynek nieruchomości i prawdziwe rodzinne dylematy.

W każdym odcinku poznajemy jedną rodzinę, której obecny dom lub mieszkanie przestały odpowiadać jej zmieniającym się potrzebom. Prowadzący oferują bohaterom dwa alternatywne rozwiązania. Architekt wnętrz Marika Jóźwiak przeprowadza remont dopasowany do budżetu, potrzeb i stylu życia domowników. Równolegle agent nieruchomości Jacek Mędrala prezentuje im najciekawsze oferty dostępne na rynku - takie, które mogą stać się początkiem zupełnie nowego rozdziału. W finale odcinka bohaterowie muszą wybrać, czy pozostaną w odmienionym domu czy sprzedadzą go i zamieszkają pod nowym adresem.

„Pokochaj lub sprzedaj” to nie tylko program o remontach, aranżacji wnętrz i nieruchomościach. W centrum każdej historii są ludzie, ich emocje, rodzinne relacje i wyzwania, jakie niesie ze sobą każde z tytułowych rozwiązań. Tu krzyżują się sentymenty, finanse, odmienne potrzeby i priorytety domowników oraz dwie konkurencyjne wizje proponowane przez prowadzących, którzy rywalizując, kto lepiej odpowie na oczekiwania bohaterów, podnoszą sobie nawzajem poprzeczkę. Nic więc dziwnego, że wybór nie jest łatwy, a ostateczna decyzja pozostaje zagadką dla widzów i prowadzących aż do ostatniej chwili.

Kilka słów o prowadzących

Marika Jóźwiak to architekt wnętrz, która zyskała szerokie uznanie w świecie polskiego projektowania. Znana szerokiej widowni z popularnych programów telewizyjnych, stała się inspiracją dla wielu osób poszukujących pomysłów na funkcjonalne i estetyczne aranżacje przestrzeni. Ceniona za profesjonalizm, kreatywność i unikalne podejście do projektowania wnosi świeże spojrzenie na tworzenie domów, łączących nowoczesność z przytulnością. W „Pokochaj lub sprzedaj” to ona sprawia, że rodziny zaczynają wierzyć, że mogą pokochać swój dom od nowa.

Jacek Mędrala jest jednym z niewielu agentów w Polsce, który łączy profesjonalną praktykę nieruchomości z doświadczeniem prezenterskim i aktorskim. Na co dzień pracuje jako agent nieruchomości Real Estate Advisor w segmencie mieszkań i apartamentów w Warszawie, specjalizując się w rynku premium i najmach inwestycyjnych. W „Pokochaj lub sprzedaj” udowadnia, że czasem warto zacząć wszystko od nowa w miejscu, które jest gotową odpowiedzią na zmieniające się potrzeby bohaterów.

Kogo zobaczymy w pierwszy odcinku „Pokochaj lub sprzedaj”?

Bohaterka pierwszego odcinka, Mariola, mieszka na Ursynowie wraz z dwójką swoich nastoletnich dzieci. Nina i Mikołaj maja własne pokoje, a ich mama śpi i pracuje zdalnie na kanapie w salonie. Duża, ale niefunkcjonalna kuchnia, dawno nieremontowana łazienka i zagracona przestrzeń utrudniają codzienne funkcjonowanie domowników. Mariolę męczy już mieszkanie w mieście i wolałaby zamienić je na dom w okolicach Warszawy z dobrym dojazdem do centrum. Nina i Mikołaj nie chcą jednak opuszczać miejsca, gdzie mają szkołę, drużynę sportową i przyjaciół. Zadaniem Mariki jest odczarowanie ich mieszkania i podniesienie jego funkcjonalności, natomiast celem Jacka jest znalezienie nieruchomości, która urzeknie całą rodzinę. Mariola, Nina i Mikołaj będą musieli podjąć decyzję: zostać w swoim odmienionym domu czy sprzedać go i zacząć od nowa pod nowym adresem?

O tym, co wybiorą, przekonamy się już w niedzielę 8 listopada o godz. 17:40 w Super Polsat, a kolejne odcinki „Pokochaj lub sprzedaj” będzie można oglądać na antenie stacji w każdą niedzielę o godz. 18:00.