Wyjątkowi goście w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Nie tylko Jan Błachowicz pojawi się na parkiecie

Taniec z Gwiazdami 19 - co wiemy o tej edycji?

"Taniec z Gwiazdami 19" od samego początku przynosi niezwykłe zaskoczenia nie tylko w oprawie, ale i podejściu gwiazd. Internauci mogli już zobaczyć kultową Akademię Czarnej Mamby, podczas której uczestnicy w małych grupach mierzyli się z konkretnymi tańcami. Dodatkowo zmierzyli się z piosenkami Disneya, Maryli Rodowicz, Latino Night czy Irena Santor Night.

Na parkiecie pojawiły się takie gwiazdy jak:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna Dominik Rupiński i Estelle François Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz Dominik Smaruj i Magda Tarnowska Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka Matteo Brunetti i Izabela Skierska Monika Borzym i Michał Kassin

Z programem do tej pory pożegnali się:

7. miejsce - Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska

12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin

Iwona Pavlović nie podziela słów Santor o Mandarynie. Tak miała ocenić jej walca, ale zabrakło czasu

Taniec z Gwiazdami 19 - trio powalczą o awans do półfinału

Jak się okazało, ćwierćfinał programu odbędzie się 8 listopada 2026 roku. Polsat postanowił przygotować specjalną niespodziankę dla widzów. Pojawią się oni w nietypowych trio:

Helena Englert zatańczy z Magdaleną Boczarską

Jasper Sołtysiewicz pokaże się z Jakubem Szmajkowskim

Izabela Kuba zatańczy z Markiem Modzelewskim

Dominik Rupiński wystąpi z Żakliną Ta Dinh

Piotr Gumulec pokaże się z Agnieszką Litwin

Mandaryna wystąpi z Janem Błachowiczem