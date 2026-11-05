Wyjątkowi goście w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Nie tylko Jan Błachowicz pojawi się na parkiecie

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-11-05 13:21

19. edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie powoli dobiega końca. Już 8 listopada poznamy półfinalistów kolejnej części tego tanecznego show. Kogo w nim zobaczymy? Jak się okazało, potowarzyszą im kolejne gwiazdy. Z kim zatańczy Mandaryna? A z kim powalczy o awans Helena Englert?

Taniec z Gwiazdami 19 - co wiemy o tej edycji?

"Taniec z Gwiazdami 19" od samego początku przynosi niezwykłe zaskoczenia nie tylko w oprawie, ale i podejściu gwiazd. Internauci mogli już zobaczyć kultową Akademię Czarnej Mamby, podczas której uczestnicy w małych grupach mierzyli się z konkretnymi tańcami. Dodatkowo zmierzyli się z piosenkami Disneya, Maryli Rodowicz, Latino Night czy Irena Santor Night.

Na parkiecie pojawiły się takie gwiazdy jak:

  1. Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  2. Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  3. Helena Englert i Roman Osadchiy
  4. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  5. Dominik Rupiński i Estelle François 
  6. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
  7. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  8. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  9. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  10. Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka 
  11. Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  12. Monika Borzym i Michał Kassin

Z programem do tej pory pożegnali się:

  • 7. miejsce - Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka 
  • 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin
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Taniec z Gwiazdami 19 - trio powalczą o awans do półfinału

Jak się okazało, ćwierćfinał programu odbędzie się 8 listopada 2026 roku. Polsat postanowił przygotować specjalną niespodziankę dla widzów. Pojawią się oni w nietypowych trio:

  • Helena Englert zatańczy z Magdaleną Boczarską
  • Jasper Sołtysiewicz pokaże się z Jakubem Szmajkowskim
  • Izabela Kuba zatańczy z Markiem Modzelewskim
  • Dominik Rupiński wystąpi z Żakliną Ta Dinh
  • Piotr Gumulec pokaże się z Agnieszką Litwin
  • Mandaryna wystąpi z Janem Błachowiczem
Marta Mandaryna Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz podczas tańca. O półfinałach show przeczytasz na SE.
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TANIEC Z GWIAZDAMI
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