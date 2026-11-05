Wyjątkowi goście w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Nie tylko Jan Błachowicz pojawi się na parkiecie

Spis treści
Taniec z Gwiazdami 19 - co wiemy o tej edycji?
"Taniec z Gwiazdami 19" od samego początku przynosi niezwykłe zaskoczenia nie tylko w oprawie, ale i podejściu gwiazd. Internauci mogli już zobaczyć kultową Akademię Czarnej Mamby, podczas której uczestnicy w małych grupach mierzyli się z konkretnymi tańcami. Dodatkowo zmierzyli się z piosenkami Disneya, Maryli Rodowicz, Latino Night czy Irena Santor Night.
Na parkiecie pojawiły się takie gwiazdy jak:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Monika Borzym i Michał Kassin
Z programem do tej pory pożegnali się:
- 7. miejsce - Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin
Taniec z Gwiazdami 19 - trio powalczą o awans do półfinału
Jak się okazało, ćwierćfinał programu odbędzie się 8 listopada 2026 roku. Polsat postanowił przygotować specjalną niespodziankę dla widzów. Pojawią się oni w nietypowych trio:
- Helena Englert zatańczy z Magdaleną Boczarską
- Jasper Sołtysiewicz pokaże się z Jakubem Szmajkowskim
- Izabela Kuba zatańczy z Markiem Modzelewskim
- Dominik Rupiński wystąpi z Żakliną Ta Dinh
- Piotr Gumulec pokaże się z Agnieszką Litwin
- Mandaryna wystąpi z Janem Błachowiczem