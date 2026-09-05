Jasper Sołtysiewicz w Tańcu z Gwiazdami 19. Nowy uczestnik wywołał ogromne poruszenie na ramówce Polsatu

Gwiazdor znanych seriali i obiecujący aktor. Skąd kojarzycie Jaspera Sołtysiewicza?

Dla wielu telewidzów Jasper Sołtysiewicz to przede wszystkim charyzmatyczny Justin Skotnicki z uwielbianego serialu "Barwy szczęścia". Urodzony w 1997 roku w Warszawie artysta stawiał swoje pierwsze kroki w show-biznesie już jako nastolatek, początkowo sprawdzając się w kampaniach reklamowych oraz modelingu. Dziś jest uznawany za jedno z najciekawszych nazwisk młodego pokolenia w polskiej telewizji.

Z biegiem lat ambitny aktor udowodnił, że kamera po prostu go kocha. Mogliście go oglądać w takich produkcjach jak "Dzielnica strachu", "Znaki", "Komisarz Mama" czy w komediowej parodii reality show "Algorytm miłości". Teraz 28-latek postanowił wyjść ze swojej strefy komfortu, zamieniając serialowy plan zdjęciowy na wymagającą salę treningową.

Miłość na planie i cenne wskazówki. Z kim na co dzień związany jest nowy uczestnik?

O życiu prywatnym Jaspera często rozpisują się media, a wszystko za sprawą jego pięknej relacji z inną gwiazdą polskiego ekranu – Wiktorią Gąsiewską. Para poznała się bliżej na planie "Barw szczęścia", a pod koniec 2022 roku zakochani oficjalnie potwierdzili swój związek. Od tego czasu chętnie dzielą się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, wzbudzając ogromną sympatię fanów.

Co ciekawe, Wiktoria Gąsiewska ma już za sobą przygodę z formatem "Dancing with the Stars" z 2018 roku. Doskonale zna stres związany z występami na żywo oraz mordercze tempo treningów. Z takim wsparciem w domu Jasper Sołtysiewicz z pewnością może liczyć na cenne wskazówki, które mogą okazać się jego tajną bronią na drodze do finału.

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Mistrzyni u boku aktora. Kto poprowadzi Jaspera w walce o Kryształową Kulę?

W programie tanecznym talent to dopiero połowa sukcesu, dlatego odpowiedni trener gra absolutnie kluczową rolę. Produkcja postarała się, by Jasper trafił w najlepsze możliwe ręce. Na parkiecie będzie mu towarzyszyć niezwykle utalentowana Daria Syta-Grobelna. Jak wynika z oficjalnych informacji stacji, tancerka wielokrotnie zdobywała Mistrzostwo Polski Formacji Tanecznych oraz reprezentowała nasz kraj na prestiżowych turniejach w Anglii.

Daria ma już spore doświadczenie w telewizyjnym formacie, dla niej to już szósty występ w tym popularnym show. W poprzednich edycjach udowodniła, że doskonale potrafi wydobyć ukryty potencjał ze swoich podopiecznych, trenując między innymi aktora Macieja Musiała. Fani są pewni, że u boku tak wymagającej profesjonalistki, Jasper szybko opanuje kroki i zaprezentuje spektakularne choreografie.

Gdzie i kiedy oglądać program Taniec z Gwiazdami 19 z udziałem Jaspera?

Udział wschodzącej gwiazdy wywołał wśród internautów falę żywych dyskusji – jedni wprost nie mogą doczekać się jego debiutu, podczas gdy inni z wypiekami na twarzy zastanawiają się, jak aktor poradzi sobie z ostrymi ocenami jury. Jedno jest pewne: walka o lśniącą Kryształową Kulę dostarczy widzom ogromnych emocji, a każda para da z siebie wszystko na parkiecie.

Kibicujecie nowej gwieździe telewizji? Jeśli chcecie na własne oczy zobaczyć, jak Jasper i Daria radzą sobie z morderczym tempem turnieju, zarezerwujcie sobie wolne wieczory. Sezon startuje 6 września, a nowe odcinki będą emitowane na antenie telewizji Polsat, w każdą niedzielę o 19:55. To idealna okazja, by spędzić czas przed telewizorem i dać się porwać magii prawdziwego tańca!

Taniec z Gwiazdami - kto z kim tańczył w programie? Pytanie 1 z 10 Z kim w Tańcu z Gwiazdami tańczyła Roksana Węgiel? Z Michałem Kassinem ze Stefano Terrazzino z Rafałem Maserakiem Następne pytanie