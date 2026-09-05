Pójdzie w ślady mamy? Karolina Gruszka zdradziła, co myśli o przyszłości córki

Julita Buczek
Julita Buczek
Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-05 13:00

Karolina Gruszka pojawiła się na pokazie spektaklu "Król Maciuś Pierwszy" Teatru Telewizji. Dawno niewidziana aktorka nigdy nie ukrywała, że prywatność jest dla niej bardzo ważna i stara się o niej nie mówić. Tylko dla "Super Expressu" podzieliła się wyznaniem na temat swojej ukochanej córki. Pójdzie w ślady mamy?

Karolina Gruszka chroni swoją prywatność 

Karolina Gruszka, urodzona w 1980 roku w Warszawie to polska aktorka filmowa i teatralna. Jest absolwentką warszawskiej Akademii Teatralnej, a swoją karierę rozpoczynała od występów na deskach Teatru Narodowego. Przełomem w jej dorobku aktorskim były role w produkcjach "Kochaj i rób co chcesz" oraz "Daleko od okna". Zagrała również w znanych filmach, takich jak "Pani z przedszkola", "Sztuka kochania", "Szczęście świata", "Ach śpij kochanie" czy "Francuski numer". Międzynarodowy rozgłos zapewniła jej główna rola dwukrotnej noblistki w biograficznej produkcji "Maria Skłodowska-Curie". Aktorka występowała też w filmach zagranicznych, odgrywając istotną rolę m.in. w produkcjach rosyjskich, w tym w "Córce kapitana". W pracy zawodowej regularnie współpracuje ze swoim mężem, reżyserem Iwanem Wyrypajewem, grając w jego spektaklach i filmach. 

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Karolina Gruszka nie chce decydować za córkę

Karolina Gruszka od lat bardzo ukrywa swoją prywatność. Nie chce wystawiać córki na działanie show-biznesu. W rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że jej relacja z dzieckiem wygląda w konkretyny sposób.

Dla mnie najważniejsze jest, żeby ona była w kontakcie sama ze sobą, była blisko siebie, miała zaufanie do swojego jakiegoś wewnętrznego głosu, swojej intuicji i żeby... no i żeby też szukała tego kontaktu ze sobą, ale też kontaktu z otaczającym światem i z ludźmi, z przyrodą i w ogóle ze wszechświatem - powiedziała Gruszka.

Jak zaznacza, nie wie, czy jej córka zostanie aktorką, ponieważ ma dopiero 14 lat. 

- Po pierwsze, to są jej prywatne sprawy. A po drugie, ja myślę, że jeszcze tyle przed nią i ona jest bardzo ciekawa świata, więc jeszcze wiele się może - powiedziała Gruszka.

Aktorka nie ukrywa tego, że chce być rodzicem obecnym dla córki, dlatego stara się dla niej być jak największym wsparciem, ale jednocześnie też powiernikiem. 

Karolina Gruszka o córce
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KAROLINA GRUSZKA