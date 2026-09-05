Roman Osadchiy w Tańcu z Gwiazdami 19. Przystojny tancerz ma przed sobą najtrudniejsze zadanie w karierze

Kim jest Roman Osadchiy i jak zaczęła się jego taneczna kariera?

Roman Osadchiy to profesjonalny tancerz, instruktor i znakomity choreograf, który od najmłodszych lat związał swoje życie z parkietem. Urodzony w Ukrainie artysta rozpoczął treningi już jako czterolatek, a do pierwszej wizyty na sali tanecznej namówiła go ukochana babcia. Szybko okazało się, że chłopiec ma do tego niezwykły talent, co zaowocowało zdobyciem wielu prestiżowych tytułów turniejowych.

Decyzję, która ukształtowała jego dorosłe życie, podjął w wieku 21 lat. To właśnie wtedy przyjechał do Polski, by kontynuować intensywny rozwój sportowy. Szybko zadomowił się w naszym kraju, zdobywając uznanie nie tylko jako czynny zawodnik, ale również jako cierpliwy nauczyciel, który swoją pasją zaraża kolejne pokolenia młodych adeptów sztuki tanecznej.

Wielki powrót po latach. Tancerz znów powalczy o Kryształową Kulę

Dla wiernych widzów stacji Polsat twarz Romana Osadchiya z pewnością nie jest obca. Przystojny instruktor zadebiutował w „Tańcu z Gwiazdami” w 2022 roku, podczas 13. edycji uwielbianego formatu. Wówczas jego partnerką była utytułowana kolarka górska, Maja Włoszczowska. Choć para pożegnała się z show stosunkowo wcześnie, bo po zaledwie trzech odcinkach, Roman zdążył zjednać sobie ogromną sympatię publiczności.

Teraz stacja oficjalnie potwierdziła, że ten niezwykle uzdolniony tancerz po czteroletniej przerwie znów zamelduje się w programie. Fani formatu nie ukrywają zachwytu, gorąco licząc na to, że tym razem Osadchiy będzie miał szansę zaprezentować pełnię swoich choreograficznych możliwości i dotrzeć w zaciekłej rywalizacji aż do wielkiego finału.

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Wymagająca partnerka i trudne treningi. Z kim zatańczy Roman Osadchiy?

W 19. edycji „Dancing with the Stars” przed Romanem stoi wyjątkowo ambitne wyzwanie. Jego podopieczną została młoda, ale już niezwykle ceniona aktorka, Helena Englert. Oczekiwania wobec córki słynnej aktorskiej pary są ogromne, a z pierwszych relacji zza kulis wynika, że na sali treningowej oboje wykazują się ogromnym perfekcjonizmem i nie idą na żadne kompromisy.

Nowy duet spędza ze sobą wiele godzin, skrupulatnie szlifując każdy krok i budując wspólną sceniczną energię. Roman Osadchiy, słynący ze szczerości i profesjonalizmu, bez wątpienia wyciśnie z aktorki siódme poty. Widzowie z niecierpliwością czekają na pierwszy odcinek na żywo, by na własne oczy zobaczyć, jak młodzieńczy temperament Heleny połączy się z tanecznym rygorem jej trenera.

Gdzie i kiedy oglądać program Taniec z Gwiazdami 19?

„Taniec z Gwiazdami” to legendarny format telewizyjny, który od lat przyciąga przed ekrany miliony Polaków. Program gwarantuje niezapomniane emocje, zjawiskowe kreacje i widowiskowe choreografie na najwyższym poziomie. W nadchodzącym sezonie plejada gwiazd po raz kolejny przełamie swoje słabości, prezentując nabyte umiejętności przed wymagającym jury, a walka o wymarzoną Kryształową Kulę dostarczy wielu wzruszeń.

Pierwsze zmagania Romana Osadchiya, Heleny Englert i pozostałych niezwykłych par będziemy mogli śledzić już od 6 września. Emisja 19. sezonu programu zaplanowana jest na antenie stacji Polsat, w każdą niedzielę o 19:55. Zapowiada się iście taneczna jesień, której absolutnie nie można przegapić!

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie