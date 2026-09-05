Izabela Kuna w Tańcu z Gwiazdami 19. Jej udział w programie to największa sensacja tej edycji

Prawdziwa gwiazda polskiego kina na parkiecie. Z czego znana jest Izabela Kuna?

Izabela Kuna to aktorka, której nie trzeba przedstawiać polskim widzom. Ogromną popularność i sympatię zyskała dzięki kultowej roli Gośki w przeboju „Lejdis”, a jej pozycję ugruntowały świetne występy w takich produkcjach jak „Teściowie”, nowa wersja „Znachora” czy doceniony przez widzów serial „Klara”. Jest artystką wszechstronną, która z niezwykłą lekkością łączy talent komediowy z głęboką wrażliwością dramatyczną. W 19. edycji tanecznego show Polsatu wystąpi jako jedna z najbardziej wyczekiwanych uczestniczek.

Zanim jednak dotarła na szczyt, jej droga do wielkiej kariery była pełna wyzwań. Po ukończeniu łódzkiej Szkoły Filmowej w 1993 roku zmagała się z brakiem interesujących ról, przez co w latach dziewięćdziesiątych pracowała nawet jako prezenterka pogody. Nie obawiała się także wyjazdu do Norwegii, gdzie zarabiała na życie, podejmując się dorywczych prac fizycznych. Dziś jest inspiracją dla wielu kobiet, udowadniając, że prawdziwy sukces buduje się latami dzięki ciężkiej pracy i determinacji.

Książki, reżyseria i praca ze studentami. Wszechstronne pasje charyzmatycznej artystki

Życie zawodowe Izabeli Kuny nie ogranicza się wyłącznie do grania przed kamerą. Artystka doskonale odnajduje się również w roli pisarki, o czym świadczy ogromny sukces jej autorskiej książki „Klara”, która wzięła na warsztat blaski i cienie życia współczesnej kobiety. Co więcej, aktorka chętnie dzieli się swoim doświadczeniem jako wieloletnia wykładowczyni w Akademii Teatralnej w Warszawie. Wychowała już wiele roczników młodych adeptów sztuki, ucząc ich prawdy scenicznej i ogromnego dystansu do tego kapryśnego zawodu.

Prywatnie aktorka słynie z niezwykłej szczerości, ostrych, celnych puent i unikania branżowego blichtru. Otwarcie i bez lukru opowiada w wywiadach o dojrzałości, udowadniając, że życie po pięćdziesiątce może być pełne wyzwań i nowych, szalonych projektów. Kiedyś uczyła studentów ruchu scenicznego i świadomości własnego ciała, a teraz sama musi pokornie przyjąć rolę uczennicy na morderczych treningach tanecznych przed występami na żywo.

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Spełnione marzenie o tańcu i wymagający partner z Kryształową Kulą na koncie

Jak przyznaje sama Izabela Kuna, propozycje udziału w „Tańcu z Gwiazdami” dostawała już w przeszłości, jednak wcześniej brakowało jej odwagi lub wolnego czasu. Tym razem uznała, że to idealny moment, by zrobić coś wyłącznie dla siebie, wyjść ze strefy komfortu i przeżyć wspaniałą przygodę. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, jej tanecznym partnerem został Michał Bartkiewicz. To utytułowany i profesjonalny tancerz, który ma już na swoim koncie zwycięstwo w programie i potrafi wydobyć ze swoich partnerek ukryty potencjał.

Decyzja o udziale w show wymagała od aktorki wielu poświęceń, w tym rezygnacji z części innych planów zawodowych. Gwiazda zdradziła w wywiadach, że choć towarzyszy jej ogromny stres i lęk przed surowymi ocenami, miłość do tańca ostatecznie zwyciężyła. Jako bliska przyjaciółka Vanessy Aleksander, która w przeszłości wygrała Kryształową Kulę właśnie w parze z Michałem Bartkiewiczem, Kuna może z pewnością liczyć na cenne wskazówki z pierwszej ręki od najlepszych ekspertów.

Gdzie i kiedy oglądać program Taniec z Gwiazdami 19 z udziałem Izabeli Kuny?

Formuła uwielbianego przez widzów show pozostaje niezmienna – gwiazdy z pierwszych stron gazet, połączone w pary z profesjonalnymi tancerzami, co tydzień przygotowują spektakularne i wymagające choreografie. Ich zmagania na parkiecie ocenia surowe jury oraz widzowie, którzy w głosowaniu SMS-owym i internetowym decydują o tym, kto przejdzie do kolejnego etapu. Czy fenomenalny talent aktorski Izabeli Kuny pomoże jej w przekazywaniu niezwykłych emocji w tańcach standardowych i latynoamerykańskich? Fani artystki liczą na to, że jej występy przejdą do historii programu.

Walka o prestiżową Kryształową Kulę w nadchodzącym sezonie zapowiada się wyjątkowo zacięcie, a rywalizacja na parkiecie z pewnością dostarczy ogromu pięknych wzruszeń. Zmagania Izabeli Kuny, jej tanecznego partnera oraz pozostałych wybitnych uczestników 19. edycji będzie można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej. Program transmituje Polsat, w każdą niedzielę o 19:55. To absolutnie idealna okazja, by z całą rodziną zasiąść przed ekranami i kibicować swoim ulubieńcom od pierwszego odcinka.