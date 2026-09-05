Żona Rzeźniczaka odsłoniła brzuch, a Marysia Sadowska pozowała z mężem. Kto jeszcze pojawił się na Warsaw Fashion Week?

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-09-05 10:28

Druga edycja Warsaw Fashion Week 2026 zgromadziła w Look Up Events przedstawicieli show-biznesu, muzyki, telewizji i świata mody. Wśród gości nie zabrakło znanych par. Na ściance pozowali m.in. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie, Daria Rybak-Lenz z Filipem Lenzem oraz Maria Sadowska z Adrianem Łabanowskim. Kto jeszcze pojawił się na wydarzeniu?

Rzeźniczakowie przyciągnęli uwagę. Paulina postawiła na odważną stylizację

Jedną z par, które tego wieczoru pozowały fotografom, byli Jakub i Paulina Rzeźniczakowie. Oboje zdecydowali się na eleganckie, ale nieoczywiste zestawy.

Paulina wybrała czerwoną kurtkę połączoną z szerokimi spodniami i szpilkami ze złotym noskiem. Stylizację uzupełniła topem odsłaniającym brzuch. Kuba z kolei postawił na klasyczną czerń przełamaną białą koszulką. Do zestawu dobrał sportowe obuwie.

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Daria Rybak-Lenz i Filip Lenz razem na imprezie

Na Warsaw Fashion Week pojawili się również Daria Rybak-Lenz i Filip Lenz, znani widzom z pierwszej polskiej edycji "Love Is Blind". Para także postawiła na elegancję, choć każde z nich wybrało zupełnie inny sposób na wieczorowy look.

Daria postawiła na brązową kreację odsłaniającą ramiona. Do sukienki dobrała wysokie kozaki. Filip zdecydował się natomiast na klasyczny, czarny zestaw.

Maria Sadowska z mężem. Piosenkarka w różu

Wśród gości znalazła się także Maria Sadowska, która na wydarzenie przyszła z mężem, Adrianem Łabanowskim. Piosenkarka wyróżniała się intensywnie różową stylizacją.

Sadowska założyła różową koszulę z dekoltem oraz spódnicę i szpilki w tym samym kolorze. Jej mąż postawił na znacznie bardziej stonowany zestaw - beżowy komplet zestawił ze sportowymi butami.

Znane nazwiska na wybiegu

Warsaw Fashion Week to jednak nie tylko gwiazdy przed obiektywami. W pokazach wzięły udział również rozpoznawalne modelki. Na wybiegu pojawiły się m.in. Julia Suryś, Osi Ugonoh i Maja Klajda.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także Iwona Rejzner,  Paula Tomala czy Antek Smykiewicz. 

Podczas tegorocznej edycji prezentowano projekty polskich twórców, a szczególne miejsce zajęła moda wieczorowa i haute couture. Jednym z najważniejszych punktów programu był pokaz Patrycji Kujawy "The universe of Patrycja Kujawa a retrospective", prezentujący charakterystyczne dla projektantki gorsety i spektakularne treny.

Jakub i Paulina Rzeźniczak na Warsaw Fashion Week. Obok wstawki z innymi parami. O relacji z gali przeczytasz na SE.
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