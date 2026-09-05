Kamil Kuroczko w "Tańcu z Gwiazdami 19". Doświadczony tancerz wraca do gry z niezwykle silną partnerką

Od koszykarza do mistrza tańca. Niezwykła historia chłopaka z Tarnobrzega

Kamil Kuroczko to jeden z najbardziej utytułowanych profesjonalnych tancerzy i trenerów biorących udział w hitowym programie Polsatu. W 19. edycji powraca, by po raz kolejny poprowadzić ku finałowi nową celebrytkę, dzieląc się z nią swoim ogromnym doświadczeniem. Choć przed kamerami czuje się jak ryba w wodzie, to przede wszystkim wybitny sportowiec, mogący pochwalić się najwyższą międzynarodową klasą taneczną "S" zarówno w tańcach latynoamerykańskich, jak i standardowych.

Co ciekawe, jego przygoda ze światem tańca rozpoczęła się dość nietypowo, bo dopiero w wieku 16 lat i... od przegranego zakładu z kolegą. Wcześniej zapowiadał się na świetnego koszykarza w rodzinnym Tarnobrzegu, jednak wizyta na tanecznej gali miejscowej szkoły sprawiła, że bez reszty zakochał się w nowej pasji. Od tamtej pory wielokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium, zdobywając między innymi prestiżowe mistrzostwo Polski oraz świata w formacji ShowDance Latin wspólnie z inną znaną trenerką, Sarą Janicką.

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Prawdziwy weteran parkietu. Z kim tańczył w poprzednich sezonach?

Jako wymagający nauczyciel i charyzmatyczny choreograf, Kamil doskonale wie, jak stworzyć widowisko, które porywa zarówno surowych jurorów, jak i publiczność przed telewizorami. Widzowie mogli go podziwiać już w wielu wcześniejszych sezonach "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", gdzie towarzyszył na parkiecie między innymi Honoracie Skarbek, Joannie Opozdzie czy Magdzie Beredzie. Zawsze imponował ogromną cierpliwością, spokojem oraz niebywałym skupieniem na technice wykonywanych kroków.

W 17. odsłonie show Kamil Kuroczko udowodnił swoją wybitną formę, docierając w duecie z aktorką Wiktorią Gorodecką aż do wielkiego finału. Zapierające dech w piersiach, pełne emocji występy (jak chociażby powtarzane na prośbę jurorów zjawiskowe paso doble) przyniosły im ogromną popularność i sympatię. Choć wtedy otarł się o główną nagrodę, jego motywacja w najnowszej edycji jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

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Nowe wyzwanie na parkiecie. Znakomita partnerka szansą na Kryształową Kulę

W nadchodzącej, 19. edycji show Kamil Kuroczko ma u swojego boku niezwykle silną i utalentowaną partnerkę - Joannę Jędrzejczyk. Choć szczegóły ich intensywnych treningów pozostają słodką tajemnicą produkcji aż do pierwszego występu na żywo, kibice są przekonani, że ten duet zaprezentuje spektakularne, naszpikowane trudnymi figurami układy. Determinacja trenera w połączeniu z ambicją jego gwiazdy to idealna recepta na sukces i zdobycie wymarzonego pierwszego miejsca.

Gdzie i kiedy oglądać program "Taniec z Gwiazdami 19" z udziałem Kamila Kuroczko?

Nowy sezon popularnego formatu zapowiada się wprost widowiskowo. Koncepcja programu od lat pozostaje niezmienna - znane osobistości ze świata rozrywki, sportu i mediów zostają połączone w pary z profesjonalnymi instruktorami tanecznymi. W rytmie ognistej rumby, eleganckiego walca czy drapieżnego tanga walczą o surowe noty sędziów oraz niezwykle cenne głosy widzów. Pełne cekinów i wylanych na treningach łez show, ostatecznie wyłoni zwycięzcę nagradzanego legendarną Kryształową Kulą.

Jesienna odsłona tanecznej rywalizacji zbliża się wielkimi krokami. Jeśli chcesz trzymać kciuki za Kamila i jego nową gwiazdę, pamiętaj, że sezon startuje 6 września. Telewizyjne zmagania będziesz mógł śledzić na antenie stacji Polsat, w każdą niedzielę o 19:55. Przygotuj się na weekendowe wieczory pełne niezapomnianej magii tańca i kibicuj swoim faworytom!