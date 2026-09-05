Monika Borzym w Tańcu z Gwiazdami 19. Nowa uczestniczka przełamuje bariery. Widzowie będą zachwyceni

Od muzycznych scen do tanecznego parkietu. Kim jest gwiazda nowej edycji?

Monika Borzym to postać doskonale znana na polskiej scenie muzycznej. Wykształcona muzycznie w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, zadebiutowała w niezwykłym stylu, błyskawicznie zdobywając platynowe płyty. Jej soulowy i jazzowy repertuar zachwyca słuchaczy, a zjawiskowy głos przyniósł jej uznanie w całej branży. Choć scena nie ma przed nią tajemnic, to w kultowym show tanecznym wystąpi w roli debiutującej kursantki, dla której rygorystyczne układy choreograficzne będą całkowitą nowością.

Do udziału w „Tańcu z Gwiazdami” skłoniła ją możliwość doświadczenia czegoś zupełnie nieznanego. Sama przyznaje, że z wiekiem coraz trudniej o szczere zaskoczenia, dlatego propozycję przyjęła w mgnieniu oka. Traktuje tę przygodę nie tylko jako wyzwanie fizyczne, ale przede wszystkim nową formę artystycznego wyrazu, dzięki której będzie mogła jeszcze pełniej pokazać widzom swoją ekspresyjną osobowość.

Artystka wszechstronna, która przełamuje obyczajowe tabu

Poza osiągnięciami muzycznymi, nowa uczestniczka show może pochwalić się niecodziennym wykształceniem. Ukończyła studia psychologiczne i seksuologiczne, co pozwala jej doskonale odnajdywać się w roli terapeutki oraz radiowej dziennikarki. Artystka od lat odważnie promuje ciałopozytywność i samoakceptację, a jej działania dają ogromne wsparcie wielu kobietom w Polsce. To właśnie wewnętrzny luz i budowanie pozytywnej relacji z własnym ciałem sprawiły, że zdecydowała się na mordercze treningi do programu.

Znana z ogromnego dystansu do siebie, szczerości i wybuchowego, lecz zawsze sprawiedliwego temperamentu, wokalistka wnosi na parkiet niesamowitą energię. Widzowie znają ją już z telewizji – zachwycała swoimi transformacjami w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Teraz będzie musiała udowodnić, że potrafi połączyć naturalny talent artystyczny z trudną, taneczną dyscypliną.

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Wymagające treningi i walka o wymarzone tango z utytułowanym partnerem

W walce o Kryształową Kulę piosenkarce towarzyszy profesjonalny tancerz, Michał Kassin. Trener ten może poszczycić się najwyższą międzynarodową klasą taneczną „S” oraz sporym doświadczeniem, które na pewno przyda się podczas ujarzmiania emocjonalnego i radosnego charakteru jego znanej kursantki. Kassin, który uczył już tańca między innymi Roksanę Węgiel czy Annę-Marię Sieklucką, z pewnością wie, jak wydobyć z partnerki to, co najlepsze.

Tworzą duet, od którego można oczekiwać prawdziwych, scenicznych fajerwerków. Jak zdradziła sama gwiazda, marzy o tym, by zatańczyć pełne napięcia tango. Biorąc pod uwagę jej determinację i ogromną dawkę muzykalności, można się spodziewać, że ich wspólne występy na długo zapadną widzom w pamięć i zyskają wysokie noty u wymagającego jury.

Gdzie i kiedy oglądać program Taniec z Gwiazdami 19 z udziałem artystki?

Najnowsza, dziewiętnasta edycja uwielbianego przez Polaków tanecznego formatu zapowiada się wyjątkowo gorąco. Pary będą rywalizować ze sobą na parkiecie, by z każdym kolejnym odcinkiem zbliżyć się do wielkiego finału i zdobycia prestiżowej Kryształowej Kuli. Widzowie mogą liczyć na wspaniałe układy, łzy wzruszenia, spektakularne choreografie oraz przede wszystkim niepowtarzalne emocje.

Aby śledzić, jak Monika Borzym i Michał Kassin radzą sobie z tanecznymi wyzwaniami, wystarczy zasiąść przed telewizorem w odpowiednim czasie. Program emitowany jest na antenie stacji Polsat, w każdą niedzielę o 19:55, a najnowszy sezon startuje już 6 września. Gwarantuje to pełną rozrywki i dobrej muzyki ramówkę na długie jesienne wieczory.

QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha Pytanie 1 z 25 Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"? Tak Nie Następne pytanie