Z "Top Model" do "Dzień Dobry TVN". Gabi Filipkowska debiutuje w roli prezenterki pogody

Z "Top Model" do "Dzień Dobry TVN". Gabi Filipkowska w nowej roli

Kolejny duży krok w karierze Gabi Filipkowskiej. Uczestniczka 15. edycji programu "Top Model" staje przed zupełnie nowym zawodowym wyzwaniem. Właśnie dołącza do ekipy popularnego programu porannego i sprawdzi się w roli prezenterki pogody w "Dzień Dobry TVN".

Dla Gabi to prawdziwa zmiana zawodowej ścieżki. Świat mody i sesji zdjęciowych zamienia teraz na studio telewizji śniadaniowej. Swój debiut w nowej roli miała już 5 listopada. Tego dnia po raz pierwszy zaprezentowała prognozę pogody u boku doświadczonego prezentera, Bartka Jędrzejaka.

Nowy etap w karierze

Udział w programie "Top Model" otworzył przed Gabi Filipkowską zupełnie nowe możliwości. To właśnie w jubileuszowej, 15. edycji formatu zdobywała cenne doświadczenie w pracy przed kamerą. Teraz tę wiedzę będzie mogła wykorzystać w zupełnie innej odsłonie.

Dołączenie do zespołu "Dzień Dobry TVN" to dla niej początek kolejnego etapu w medialnej karierze. Od teraz o poranku będzie spotykać się z milionami widzów najpopularniejszego programu śniadaniowego w Polsce, przekazując im najważniejsze informacje o pogodzie.

Dołącza do lidera porannego pasma

Gabi Filipkowska rozpoczyna pracę w programie, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jak wynika z danych za październik, "Dzień Dobry TVN" zajęło pierwsze miejsce pod względem oglądalności, wyprzedzając konkurencję zarówno w grupie wszystkich widzów, jak i w kluczowej grupie komercyjnej 20-54.

Październikowe wydania formatu oglądało średnio ponad 383 tysiące widzów. Program był również liderem w grupie komercyjnej, osiągając 9,9% udziału w rynku. Największym zainteresowaniem cieszyły się wydania weekendowe, które gromadziły przed ekranami średnio ponad 476 tysięcy osób.

22

Małgorzata Tomaszewska usłyszała okrutne słowa jako modelka