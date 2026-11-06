Andziaks wprowadziła swoje przekąski do Biedronki. Internauci ostro ocenili nowy produkt

Andziaks wprowadza własne herbaty i rollsy do sieci Biedronka

Internetowa twórczyni przyznała, że przygotowania do startu tego przedsięwzięcia trwały bardzo długo, a utrzymanie wszystkiego w sekrecie stanowiło dla niej spore wyzwanie. Nowości sygnowane przez Andziaks zadebiutowały w sklepach sieci Biedronka dokładnie 6 listopada. Klienci popularnego dyskontu mogą zaopatrzyć się w dwa rodzaje rollsów, które występują w wariantach matcha oraz biscuit. Asortyment od influencerki uzupełniają również dwie mrożone herbaty, dostępne w wersjach malinowej, a także łączącej smak miodu i cytryny.

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Zobaczcie tylko jak one wyglądają. Wygląd jest drugoplanowy, bo naprawdę smak jest tak cudowny, że ja jeszcze nigdy takich pysznych herbat nie piłam - mówi podekscytowana Andziaks.

Andziaks pyta znajomych o nowe przekąski. Który smak wypada lepiej?

Zanim słodkości oficjalnie trafiły na sklepowe półki, influencerka zorganizowała degustację dla swoich znajomych. Zdania jej bliskich na temat smaku nowych rollsów okazały się jednak mocno podzielone.

Jak pytamy naszych bliskich, to w sumie jest pół na pół, jeżeli chodzi o smaki. Jedni mówią, że matcha wygrywa, drudzy mówią, że biskuit wygrywa. Sami musicie przetestować już dziś dostępne do zakupów w Biedronce - opowiada Andziaks.

Pozostaje pytanie, czy proponowane napoje i przekąski rzeczywiście zdołały zachwycić szerokie grono konsumentów.

Produkty Andziaks w ogniu krytyki. Internauci narzekają na skład

Pod publikacją zamieszczoną przez Andziaks szybko pojawiły się pierwsze opinie od obserwatorów, w których większość komentujących otwarcie krytykuje słaby skład oferowanych wyrobów.

Straszna szkoda, że to kolejne produkty tworzone przez wpływowe osoby z tak fatalnym składem. Szczególnie, że będą po nie sięgać też dzieci i młodzież, pewnie w niemałych ilościach, bo sprzedaż i zarobek musi się zgadzać… A jakby tak, wykorzystać ten ogromny wpływ i stworzyć coś, co nie pogłębia problemów zdrowotnych i rosnącego z roku na rok poziomu otyłości? Ciekawe czy doczekam się czasów, kiedyś popularność będzie wykorzystana w dobry sposób, zwłaszcza w branży spożywczej - napisała dietetyk Roksana Środa.

Andziaks sprzedaje rollsy i herbaty w Biedronce

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