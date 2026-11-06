Wolny czas Michaliny Sosny wygląda inaczej, niż mogłoby się wydawać. Aktorka wszystko wyznała

Michalina Sosna wyznała, co pomaga jej oczyścić głowę. Robi to regularnie

Praca na planie serialu, kolejne zawodowe wyzwania i dodatkowe projekty sprawiają, że kalendarz Michaliny Sosny potrafi być naprawdę napięty. Aktorka nie ukrywa jednak, że nawet przy intensywnym trybie życia trzeba znaleźć czas na regenerację. Nie chodzi wyłącznie o wolne popołudnie, ale także o umiejętność zadbania o siebie i oderwania myśli od codziennych obowiązków. Jak przyznaje, kluczem jest odpowiednia organizacja i szukanie balansu.

Aktorka ma kilka sprawdzonych sposobów na to, by naładować baterie. Jednym z nich są kobiece przyjemności, na które stara się znaleźć przestrzeń nawet w najbardziej pracowitym okresie. Wizyta u kosmetyczki, zadbane paznokcie, pielęgnacja włosów, masaż czy maseczka to dla niej coś więcej niż tylko dbanie o wygląd.

Trzeba umieć odpowiednio układać sobie wszystko w kalendarzu. Ważne jest szukanie balansu i znalezienie złotego środka. Jeśli chodzi o relaks, to przede wszystkim stawiam na różne kobiece przyjemności i zabiegi. Wiadomo, paznokcie, włosy, masaż, maseczka. Lubię też pójść na jakiś zabieg, żeby zadbać o skórę, bo podczas pracy nakładamy na nią mnóstwo różnych rzeczy - powiedziała "Super Expressowi" Sosna.

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Sosna zwraca uwagę, że jej skóra podczas pracy jest narażona na wiele kosmetyków i makijażowych produktów. Dlatego chętnie korzysta z zabiegów, które pomagają jej o nią zadbać. Nie zapomina również o życiu towarzyskim. Spotkania ze znajomymi pozwalają jej oderwać się od zawodowej codzienności i spędzić czas w przyjemnej atmosferze. Szczególne miejsce w jej sercu zajmuje rodzinny Śląsk. Powroty do domu rodzinnego są dla aktorki okazją do złapania energii i odpoczynku od świata, w którym na co dzień funkcjonuje.

Wśród sposobów na regenerację nie mogło zabraknąć sportu. Michalina Sosna podkreśla, że jest typem sportowca, a aktywność fizyczna odgrywa w jej życiu bardzo ważną rolę. Nie jest to przypadek - aktorka w przeszłości trenowała pływanie. Ruch pomaga jej nie tylko utrzymać dyscyplinę, ale przede wszystkim oczyścić głowę i uwolnić się od natrętnych myśli. To właśnie podczas aktywności fizycznej może na chwilę zapomnieć o zawodowych sprawach.

Lubię spotykać się ze znajomymi. Wracam też na Śląsk, do mojego rodzinnego domu, gdzie łapię energię. Tam trochę wychodzę z mojego świata i głowy w chmurach, a wracam na ziemię. Chociaż jestem Bykiem, więc raczej i tak swobodnie stąpam po ziemi. No i przede wszystkim sport! Jestem typem sportowca. Sport mnie dyscyplinuje. Kiedyś byłam pływaczką, dlatego aktywność fizyczna jest dla mnie bardzo ważna. Pomaga mi się odprężyć, zrelaksować głowę i uwolnić od natrętnych myśli. Uwielbiam też oglądać seriale. Ostatnio mam na nie trochę mniej czasu, ale realizuję również fajny projekt z moimi znajomymi w mediach społecznościowych - "Pralnię". Świetnie się przy tym spełniamy, bo wszystko wymyślamy sami. Nie mamy żadnego wsparcia, działamy zupełnie samodzielnie. Piszemy, gramy, tworzymy. Lubię taką twórczość związaną z moją branżą - wyjawiła nam Michalina Sosna.

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