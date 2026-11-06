"Wspólna Niepodległa" - wyjątkowy koncert 11 listopada 2026. Na scenie Rodowicz, Steczkowska, Piaseczny i inni

Gwiazdy polskiej sceny w niezwykłym projekcie "Wspólna Niepodległa". Zaśpiewają Rodowicz, Steczkowska i Piaseczny

Już 11 listopada, z okazji 108. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, czeka nas wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Na warszawskiej Cytadeli odbędzie się koncert „Wspólna Niepodległa”, który zgromadzi na jednej scenie największe nazwiska polskiej sceny. Wśród artystów, którzy zaprezentują się publiczności, znaleźli się m.in. Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Andrzej Piaseczny i Margaret.

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Koncert transmitowany przez Telewizję Polską ma nietypową formułę. Każdy z 16 zaproszonych wykonawców będzie reprezentował jedno z województw, tworząc symboliczną, muzyczną mapę Polski. To będzie prawdziwa gratka dla fanów, którzy zobaczą swoich idoli w zupełnie nowym repertuarze.

Koncert TVP na 11 listopada - kto wystąpi?

Obsada wydarzenia robi wrażenie. Na scenie spotkają się gwiazdy różnych pokoleń i gatunków muzycznych. Każdy z nich został przypisany do konkretnego regionu Polski, z którego dziedzictwa muzycznego będzie czerpał podczas swojego występu. Oto pełna lista artystów i województw, które będą reprezentować:

Maryla Rodowicz (lubuskie)

(lubuskie) Justyna Steczkowska (podkarpackie)

(podkarpackie) Andrzej Piaseczny (świętokrzyskie)

(świętokrzyskie) Tatiana Okupnik (łódzkie)

(łódzkie) Tomasz Organek (kujawsko-pomorskie)

(kujawsko-pomorskie) Margaret (zachodniopomorskie)

(zachodniopomorskie) Kasia Sienkiewicz (mazowieckie)

(mazowieckie) Kasia Lins (wielkopolskie)

(wielkopolskie) Kasia Stankiewicz (warmińsko-mazurskie)

(warmińsko-mazurskie) Natalia Muianga (pomorskie)

(pomorskie) Marika (podlaskie)

(podlaskie) Igo (małopolskie)

(małopolskie) Jarecki (opolskie)

(opolskie) Grubson (śląskie)

(śląskie) Igor Herbut (dolnośląskie)

(dolnośląskie) Livka (lubelskie)

Na scenie pojawią się także zespoły Kapela Maliszów i Dagadana, znane z inspiracji muzyką ludową.

Piaseczny wspomina dawne czasy. "Moje pokolenie uczono, że..."

Udział w projekcie stał się dla artystów okazją do podzielenia się osobistymi refleksjami na temat historii i tradycji. Na szczere wyznanie zdobył się Andrzej Piaseczny, który zwrócił uwagę na to, jak postrzeganie Święta Niepodległości zmieniało się na przestrzeni lat.

- Dla mnie 11 listopada to data o podwójnej mocy. Kiedy nas wychowywano – moje pokolenie uczono, że jedynym, słusznym miejscem w kalendarzu na świętowanie niepodległości jest 22 lipca – wspomina wokalista. - Powinniśmy wiedzieć – niezależnie od tego jakie pokolenie reprezentujemy – że będąc otwartym - można pamiętać o swojej wyjątkowości. O swoim języku, historii, literaturze. O tym wszystkim, co – wprawdzie otwartych – ale czyni z nas ciągle wyjątkowych, Polaków – dodaje Piaseczny.

Margaret z ważnym apelem. "To nie pewnik"

W podobnym tonie wypowiedziała się Margaret, która reprezentować będzie województwo zachodniopomorskie. Wokalistka postanowiła wykorzystać okazję, by zaapelować do swoich fanów o pamięć i szacunek dla wolności.

- Szanujmy wolność. Opiekujmy się nią z troską. Pamiętajmy, że wolność, to nie pewnik i coś, co nam się należy, bo w dzisiejszych czasach przestaje ona być czymś oczywistym i stałym – mówi artystka.

Folkowe przeboje w nowoczesnych aranżacjach

"Wspólna Niepodległa" - kiedy i gdzie oglądać?

Główną ideą koncertu jest przedstawienie tradycyjnych polskich pieśni ludowych we współczesnych odsłonach. Publiczność usłyszy dawne ballady, przyśpiewki weselne czy pieśni rekruckie, również te wykonywane w regionalnych gwarach. Za wszystkie nowe aranżacje odpowiada kompozytor i producent muzyczny. Radości z tego powodu nie kryje. – Inspirowanie się polską muzyką ludową nie ma końca. To źródło wzruszeń, którego nie da się wyczerpać – mówi artystka. – Bardzo się cieszę, że podczas koncertu zaprezentowane zostaną tradycyjne utwory w zupełnie nowych, niekiedy nowoczesnych odsłonach – dodaje. – Zapraszam serdecznie wszystkich – będzie pięknie, kolorowo, tanecznie.

Wydarzenie poprowadzi dziennikarz TVP Info – Piotr Jędrzejek. Gościnnie na scenie pojawią się także uczestnicy programu „Europa da się lubić – nowe pokolenie” oraz jedna z bohaterek akcji „Polska NA TAK” – nauczycielka i popularyzatorka sportu z gminy Białe Błota. Koncert „Wspólna Niepodległa” odbędzie się 11 listopada na warszawskiej Cytadeli, przed Muzeum Historii Polski - wstęp jest wolny. Transmisja na żywo rozpocznie się o godz. 17:30 na antenie TVP1.

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