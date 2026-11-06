Byliśmy w domu Katarzyny Dowbor. Tak wyglądają kulisy programu "Między pokoleniami"

Wyjątkowe reality show Katarzyny Dowbor

Uczestnicy programu "Między pokoleniami" łączeni są w pary. Każda składa się z seniora i osoby młodszej. Muszą razem zamieszczać i wykonywać specjalne zadania. Katarzyna Dowbor jest zachwycona tą ideą.

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Kiedy przeczytałam scenariusz to byłam zszokowana, że ktoś coś takiego wymyślił. Ten program łączy pokolenia. Osoby 65 plus i osoby 20 plus muszą ze sobą zamieszkać, funkcjonować, wymieniać się swoimi spostrzeżeniami, ale także brać udział w spotkaniach, które my im organizujemy - mówi dziennikarka w wywiadzie dla "Super Expressu".

"Między pokoleniami" to program z misją

Katarzyna Dowbor z radością przyjęła możliwość prowadzenia programu, który niesie ze sobą ważne przesłanie społeczne. Czuje, że to wartościowy projekt, który może realnie wpłynąć na odbiorców.

To jest piękne, że telewizja publiczna będzie miała tak misyjny program. Będzie nauką dla wnuków, że warto z dziadkami porozmawiać, bo oni też mogą wnieść coś do naszego życia. Dla dziadków jest informacją, że młodzi wcale nie muszą się uczyć na błędach. Porozmawiawszy z dziadkami, mogą tych błędów uniknąć i mogą dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy - opowiada nam Dowbor.

Zaprosiła uczestników na obiad

Katarzyna Dowbor postanowiła w pełni zaangażować się w tworzenie show. Powiedziała twórcom, że chce zaprosić uczestników do swojego domu.

Tego nie było w scenariuszu. Poczułam, że to będzie w porządku, kiedy zaproszę ich do siebie. Bardzo ich polubiłam. Oni wszyscy są niesamowici dlatego bardzo chciałam też ich ugościć. Kocham ludzi i kocham ich karmić. To wyniosłam z domu. Mój tata nigdy nie wypuścił gościa, jeżeli nie podał mu obiadu i każdy musiał z naszego domu wyjść nakarmiony. Myślę, że jeżeli kogoś lubię i chcę mu to okazać, to zapraszam na obiad do siebie. Taki mam obyczaj i było mi niezwykle miło, że oni tu przyjechali. Dla nich to była niespodzianka - wyjaśnia pani Kasia.

Kiedy i gdzie oglądać?

"Między pokoleniami" trafi na antenę 7 listopada. Odcinki będzie można oglądać w każdą sobotę o godzinie 12:15 w TVP1. Można je będzie oglądać także w TVP VOD.

"Super Express" i uczestnicy "Między pokoleniami" w domu Katarzyny Dowbor