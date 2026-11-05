Szczuplutka Agnieszka Woźniak-Starak z bielizną na wierzchu! Tak przyszła na pokaz Mariusza Przybylskiego. Inne gwiazdy też zaszalały

Agnieszka Woźniak-Starak w gołej sukience. Cała bielizna na wierzchu!

Każdy pokaz Mariusza Przybylskiego to dla gwiazd okazja do tego, by lśnić na czerwonym dywanie. Wydarzenie, które odbyło się 5 listopada, nie było pod tym względem wyjątkowe, ale kreacja, w jakiej wystąpiła Agnieszka Woźniak-Starak już tak! Gwiazda telewizji weszła na czerwony dywan i skradła show. Czasem to określenie wydaje się być używane na wyrost, jednak nie tym razem!

48-latka miała na sobie cieniutką, siateczkową sukienkę z wycięciami. Tkanina, w ciemnym kolorze, w świetle fleszy błyszczała drobnymi kryształkami i mieniła się granatowym blaskiem. Wdzianko miał zakryty dekolt i na pierwszy rzut oka mogło wydawać się dość skromne. Wystarczyło jednak, że Woźniak-Starak stanęła bokiem, aby sukienka ukazała się w pełnej krasie.

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Boki były wycięte tak głęboko, że czarna bielizna gwiazdy była właściwie niezakryta. Goła kreacja przyciągnęła wszystkie spojrzenia, inaczej być nie mogło. Tym bardziej, że jej krój podkreślił szczuplutką figurę Woźniak-Starak i optycznie jeszcze zwęził jej i tak smukłą talię.

Dziennikarka pozostawiła rozpuszczone włosy, a wieczorową stylizację uzupełniła ogromnymi kolczykami i makijażem w brązowych odcieniach. Na jej widok można powiedzieć tylko jedno: WOW!

Co z pozostałymi gwiazdami? Zaszalały!

Nie tylko Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na odważną kreację. Orina Krajewska przyszła na pokaz mody w długiej sukience, która szczelnie okrywała ją od stóp do głów, ale była całkiem prześwitująca. Na przezroczystości zdecydowała się też Joanna Racewicz. Ada Fijał wyróżniła się, porzucając czerń dla beżu z odrobiną czerwieni (jej gorset był naprawdę godny uwagi!), a Kamilla Baar i Marika postawiły na cekiny. Niżej znajdziecie więcej zdjęć z czerwonego dywanu! Kto wyglądał najciekawiej?

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