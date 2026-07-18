Tego nikt się nie spodziewał na scenie! Tłum gwiazd na trasie "Lato z Radiem i Telewizją Polską"

Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" zawitała do Chełma i zamieniła miasto w wielką muzyczną scenę. Plac Niepodległości wypełnił się fanami, którzy przyszli posłuchać swoich ulubionych artystów i poczuć klimat letniego koncertu pod gołym niebem. To był kolejny przystanek wyjątkowej trasy koncertowej, która od początku wakacji przyciąga tłumy widzów w całej Polsce. Po wcześniejszych wydarzeniach w Bielsku-Białej, Radomiu, Zakopanem i Ełku przyszedł czas na Chełm. Organizatorzy przygotowali dla publiczności nie tylko koncerty, ale również liczne atrakcje dla całych rodzin. Od rana mieszkańcy mogli słuchać specjalnych audycji "Lata z Radiem", uczestniczyć w pikniku edukacyjnym i korzystać z przygotowanych zabaw. Wieczorem przyszedł czas na największe emocje - muzyczne show transmitowane przez TVP2.

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Woźniak-Starak jak księżniczka, Lanberry niczym gotycka królowa, a Skiba pokazał sześciopak!

Na scenie pojawiła się plejada gwiazd. Publiczność mogła usłyszeć największe przeboje takich wykonawców jak Michał Szpak, Lanberry, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów, IRA, Big Cyc, De Mono, Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik, Papa D oraz Chłopcy z Placu Broni.

Jednak poza muzyką ogromne zainteresowanie wzbudziły także stylizacje gwiazd. Prawdziwą furorę zrobiła Agnieszka Woźniak-Starak, która tego wieczoru wyglądała niczym księżniczka. Prezenterka postawiła na elegancki, niezwykle kobiecy look, który idealnie pasował do wielkiego telewizyjnego widowiska. Jej kreacja przyciągała spojrzenia i szybko stała się jednym z najczęściej komentowanych elementów imprezy.

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Nie mniejsze emocje wywołała Lanberry. Artystka pojawiła się na scenie w stylizacji rodem z mrocznej baśni. Gotycki klimat, tajemniczy charakter i oryginalny wizerunek sprawiły, że wokalistka wyglądała jak gotycka księżniczka. Jej scenowa kreacja idealnie współgrała z muzycznym występem i pokazała, że Lanberry potrafi zaskakiwać nie tylko głosem, ale także stylem.

Prawdziwym zaskoczeniem okazał się również Krzysztof Skiba. Lider zespołu Big Cyc jak zwykle postawił na odważny wizerunek. Muzyk podczas występu prezentował plastikową klatę i sześciopak. Skiba od lat słynie z poczucia humoru, dystansu do siebie i niebanalnych pomysłów.

Koncert w Chełmie był pełen różnorodnych emocji - od rockowych brzmień, przez popowe hity, aż po klasyczne utwory, które zna kilka pokoleń Polaków. Publiczność wspólnie śpiewała największe przeboje, a atmosfera przypominała prawdziwe muzyczne święto.

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Zobacz naszą galerię: Woźniak-Starak jak księżniczka, Lanberry niczym gotycka królowa, a Skiba pokazał sześciopak!

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