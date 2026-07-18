Ikony współczesnego metalu na koncercie w Polsce! Tak fani czekają na występ System of a Down

Tegoroczne lato jest naprawdę intensywne, jeśli weźmiemy pod uwagę branżę wydarzeń na żywo. Już pod koniec maja w Warszawie odbył się Orange Warsaw Festival, kolejno na początku czerwca do Gdańska zjechali wszyscy miłośnicy i miłośniczki muzyki metalowej, aby wziąć udział w cenionym tak w Polsce, jak i w Europie Mystic Festival. Kolejne tygodnie lata przyniosły koncerty takich muzycznych ikon, jak Sting, The Offspring, Limp Bizkit, P.O.D., Kings of Leon, Doja Cat, Bryan Adams czy Foo Fighters.

Pod koniec czerwca już wystartowała także tegoroczna edycja lubianej trasy koncertowej Męskie Granie, a wraz z początkiem lipca w Gdyni odbył się legendarny Open'er Festival. Tym razem jego głównymi gwiazdami byli m.in. Florence + the Machine, Zara Larsson, The Cure, Calvin Harris, Nick Cave & the Bad Seeds czy David Byrne.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

System of a Down, Queens of the Stone Age oraz Acid Bath na dwóch koncertach w Warszawie!

Równie intensywnie pod kątem koncertowym zapowiada się połowa lipca. To na weekend 18 i 19 lipca zaplanowane zostały aż dwa koncerty legendarnych rockowych i metalowych formacji: Acid Bath, Queens of the Stone Age oraz głównej gwiazdy wydarzenia - System of a Down. Legendarna amerykańska grupa już we wrześniu ubiegłego roku zapowiedziała, najpierw jeden, z kolejno dwa koncerty w Warszawie na tutejszym Stadionie Narodowym. Te odbywają się w ramach pierwszej od niemal dekady trasy koncertowej zespołu po Europie. Pokazy w sobotę i niedzielę, które odbędą się na największym stadionie w Polsce zamykają tę serię występów.

Choć główna gwiazda pojawi się na scenie około godziny 21:00, to fani i fanki już dużo wcześniej pojawili się pod Stadionem Narodowym, aby ustawić się w kolejce i dostać się na teren obiektu jak najwcześniej, aby móc zapewnić sobie jak najlepsze miejsce tuż pod sceną. Nie da się ukryć - już na kilka godzin przed startem imprezy na miejscu pojawiły się tłumy - zobacz zdjęcia fanów i fanek w koncertowych nastrojach w poniższej galerii!

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Bez tych utworów nie ma koncertu System Of A Down. 15 numerów, na które czekają wszyscy: