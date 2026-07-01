Była pierwsza dama znów na ustach wszystkich! Tak wyglądała podczas warsztatów

Od lat Jolanta Kwaśniewska uchodzi za jedną z najbardziej cenionych i lubianych postaci życia publicznego w Polsce. Niezależnie od tego, czy pojawia się na wydarzeniach charytatywnych, kulturalnych czy branżowych, zawsze zwraca uwagę nienagannym stylem i klasą. Nie bez powodu regularnie trafia na listy najlepiej ocenianych byłych pierwszych dam. Tym razem okazją do wizyty była jedna z najstarszych fabryk porcelany w kraju, gdzie uczestnicy mogli poznać tradycyjne techniki ręcznego zdobienia.

Pani Prezydentowa bez wahania chwyciła za pędzel i po krótkiej instrukcji rozpoczęła artystyczne malowanie szmaragdowej filiżanki płynnym złotem. To trudna i wymagająca technika, która wymaga precyzji, opanowania i pewnej ręki. Pani Prezydentowa najpierw ozdobiła spodek, a następnie czarkę, tworząc własną, unikatową dekorację na porcelanie - czytamy w sieci.

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Jolanta Kwaśniewska zachwyciła stylizacją! "Zawsze świetnie wygląda"

Największe zainteresowanie wzbudził moment, w którym Jolanta Kwaśniewska sama zasiadła przy stole warsztatowym i zaczęła zdobić porcelanę. Nie mniejsze emocje wywołał jej wygląd. Kwaśniewska zaprezentowała się w lekkiej, letniej sukience o długim kroju, utrzymanej w wielobarwnej tonacji z dominacją zieleni i błękitu. Zwiewny materiał i roślinny wzór sprawiły, że całość prezentowała się bardzo elegancko. Stylizacja idealnie wpisywała się w wakacyjny klimat wydarzenia i została szybko zauważona przez uczestników oraz internautów.

W mediach społecznościowych nie brakowało komentarzy podkreślających jej klasę i wyczucie stylu. Wielu obserwatorów zwracało uwagę, że mimo upływu lat Jolanta Kwaśniewska wciąż pozostaje wzorem elegancji i dobrego smaku, a jej publiczne wystąpienia zawsze budzą pozytywne emocje.

Pani Jolanta zawsze świetnie wygląda i w każdej sytuacji potrafi się odnaleźć - pisali zachwyceni fani.

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Zobacz naszą galerię: Jolanta Kwaśniewska zachwyciła stylizacją! "Zawsze świetnie wygląda"

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