Styl Jolanty Kwaśniewskiej do dziś zachwyca! Rozgryźliśmy, jakie modowe triki stosuje

Pomimo upływu lat od pełnienia funkcji pierwszej damy, Jolanta Kwaśniewska nadal jest uznawana za ikonę stylu, prezentując obecnie nowoczesną i elegancką modę, daleką od nudy czy sztywnego protokołu.

Była pierwsza dama stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary czy oryginalna biżuteria, oraz na nowoczesne garnitury (często z luźniejszymi spodniami), które są podstawą jej garderoby.

Podstawą są wysokiej jakości kroje i stonowana paleta barw (biel, czerń, brązy, beże), uzupełniana o wyraziste kolory lub wzorzyste elementy na pojedynczych częściach garderoby, zawsze idealnie dopasowane do jej sylwetki i wieku.

Jolanta Kwaśniewska od lat niezmiennie jest uznawana za ikonę stylu w Polsce. Choć od czasów, gdy pełniła funkcję pierwszej damy, minęło już sporo czasu, jej szafa przeszła świetną ewolucję. Obecny styl żony Aleksandra Kwaśniewskiego można opisać jako nowoczesną, dojrzałą elegancję z nutą modowego rzemiosła. Nie ma tu mowy o nudzie czy sztywnym protokole dyplomatycznym – była Pierwsza Dama doskonale wie, jak wyglądać z klasą, a jednocześnie świeżo i na czasie, co udowadnia na przykład jej współpraca z projektantem Łukaszem Jemiołem.

Triki modowe Jolanty Kwaśniewskiej

Stylistki gwiazd często podkreślają, że zamiast kupować dziesiątki nowych ubrań, Jolanta Kwaśniewska woli zainwestować w unikalne, charakterystyczne akcesoria. Buduje nimi całą stylizację. Do jej ulubionych należą charakterystyczne okulary, często o nowoczesnych kształtach i grubych oprawkach, które dodają jej wizerunkowi wyrazistości. Nie stroni także od oryginalnej biżuterii, jak duże naszyjniki czy kolczyki, które natychmiast ożywiają nawet najprostszą bazę.

Obecnie szafę prezydentowej zdominowały nowoczesne garnitury, które są świetną alternatywą na każdą okazję. Wybiera te o nieco luźniejszym kroju, na przykład z szerokimi spodniami, które są niezwykle stylowe i nowoczesne, oraz marynarki o świetnej fakturze. Czasem stawia na odwrotność - luźna, zwiewna góra i dopasowane spodnie.

Podstawą jej garderoby są doskonałej jakości kroje i stonowane barwy: biel, czerń, głębokie brązy oraz beże. Na galach potrafi zachwycić minimalistyczną, długą czarną suknią, która dzięki nienagannemu krojowi i świetnym proporcjom przyciąga wzrok bardziej niż krzykliwe kreacje. Mimo to zdarza się jej wybierać wyraziste kolory, jak czerwień, żółć czy błękit, najczęściej zestawiając je z kontrastowymi kolorami. Na niektóre okazje wybiera wzorzyste materiały, ale tylko na jednym elemencie stylizacji, na przykład na marynarce, resztę stroju pozostawiając jako gładkie tło. To doskonały sposób, aby zaszaleć, ale nie uzyskać przesadnego efektu.

Przede wszystkim trzeba zauważyć, że wszystkie jej stroje są dopasowane do sylwetki i wieku Jolanty Kwaśniewskiej. Dzięki swojemu doskonałemu wyczuciu była pierwsza dama potrafi bezbłędnie dobrać to, w czym czuje się dobrze.

W naszej galerii zobaczysz kultowy styl Jolanty Kwaśniewskiej:

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