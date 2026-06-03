Jolanta Kwaśniewska ma 71 lat, ale czy to widać?! Gdy się ubiera, zawsze pamięta o JEDNYM

Jolanta Kwaśniewska ma urodziny

Jolanta Kwaśniewska skończyła 71 lat! Choć od czasu, gdy opuszczała Pałac Prezydencki jako pierwsza dama, minęło już ponad 20 lat, dla wielu Polaków wciąż pozostaje symbolem klasy, elegancji i dobrego smaku. 3 czerwca była prezydentowa świętowała kolejne urodziny. Z tej okazji przyjrzeliśmy się jej garderobie. Okazuje się, że Kwaśniewska od dawna robi jedną rzecz, która sprawia, że żona prezydenta Kwaśniewskiego wciąż budzi zachwyt bez względu na to, jak się ubierze!

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Kwaśniewska wciąż ma wielu fanów

Przez lata Jolanta Kwaśniewska zyskała opinię jednej z najbardziej lubianych postaci życia publicznego. U boku męża, Aleksandra Kwaśniewskiego, pełniła funkcję pierwszej damy w latach 1995–2005. To właśnie wtedy dała się poznać jako osoba otwarta, empatyczna i zaangażowana w działalność społeczną. Jej fundacja Porozumienie Bez Barier przez lata pomagała potrzebującym, a sama Kwaśniewska wielokrotnie angażowała się w akcje charytatywne i społeczne.

Mimo upływu lat była pierwsza dama nie zwalnia tempa. Wciąż pojawia się na ważnych wydarzeniach, udziela wywiadów i cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów. W 2024 r. wyszła książka "Pierwsza dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł", w której Kwaśniewska opowiedziała m.in. o tym, jak tworzyła w Polsce "urząd" pierwszej damy, o realiach 10 lat spędzonych w Pałacu Prezydenckim, o presji i spotkaniach z najbardziej znanymi ludźmi świata.

Rok temu hucznie świętowała okrągłe 70. urodziny. Na eleganckim przyjęciu w centrum Warszawy pojawiła się plejada gwiazd, polityków i ludzi kultury. Dziś, rok później, Jolanta Kwaśniewska nadal zachwyca energią, świetną formą i nienagannym stylem.

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Styl Kwaśniewskiej. Jedno zwraca uwagę

Styl ubierania się Jolanty Kwaśniewskiej można określić jako ponadczasową elegancję, klasyczny szyk albo nowoczesny minimalizm z elementami mody z wyższej półki. Była prezydentowa od lat uznawana jest za jedną z największych ikon mody w Polsce. Jej styl ewoluował od formalnego, dyplomatycznego dress code'u z lat 90. do luźniejszych, bardzo stylowych zestawień, które świetnie wpisują się w aktualne trendy.

Kwaśniewska jest po siedemdziesiątce i ubiera się odpowiednio do wieku, ale jednocześnie była pierwsza dama zaskakuje dodatkami. Jej stylizacje, nawet gdy są skromne, przyciągają wzrok, bo zwykle opierają się na równowadze między szykiem i luzem, a jednego w nich nie brakuje - wyrazistego naszyjnika! Kwaśniewska często sięga po ulubioną, bogatą biżuterię, która po prostu "robi robotę" już na pierwszy rzut oka. Czasem zamiast naszyjnika pojawiają się duże kolczyki, kiedy indziej apaszka, a nawet krawat... ZOBACZCIE zdjęcia!

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Jolanta Kwaśniewska szczerze o "Tańcu z Gwiazdami"

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