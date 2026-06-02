Kwaśniewska obkupiła się przed urodzinami. Z modnego atelier wyszła z torbami i bukietem kwiatów

Paulina Jaworska
2026-06-02 4:49

Jolanta Kwaśniewska (70 l.) lata temu podbiła serca Polaków swoim urokiem i działaniami na rzecz potrzebujących. Zawsze zwracała też uwagę stylem. Kobiety chciały wyglądać, tak jak ona! I mimo że, już dawno nie jest pierwszą damą, to wciąż zachwyca elegancją i wybiera najmodniejsze miejsca, w których się ubiera.

Jolanta Kwaśniewska od lat uchodzi za ulubioną pierwszą damę Polaków, która z miejsca zdobyła ich serca. Przyciągnęła ludzi do siebie sposobem bycia, uśmiechem, chęcią pomagania innym, ale też podejściem do mody. Szybko zaczęła być postrzegana jako ikona mody i stylu, z której warto brać przykład, jeśli chodzi o fryzurę i stylizacje. Stąd tak popularne w latach 90. fryzury na Kwaśniewską oraz chętnie noszone przez Polki garsonki. Zresztą, gdy Kwaśniewska przestała być pierwszą damą, zaczęła na poważnie zajmować się modą i poradami dotyczącymi stylu życia. Wydała nawet kilka poradników na ten temat: "Lekcja stylu" (2009), "Lekcja stylu dla mężczyzn" (2010) i "Lekcja stylu dla par" (2011).

Pozostało jej też wielkie zamiłowanie do mody. Dowód? Ostatnio Jolanta Kwaśniewska wybrała się na zakupy do atelier Łukasza Jemioła (43 l.), czyli jednego z najbardziej rozpoznawanych polskich twórców mody. Miała w czym przebierać, ponieważ wiosenna kolekcja projektanta to same perełki. Była pierwsza dama niczym profesjonalna modelka przymierzała wiosenne kreacje: sukienki, eleganckie bluzki z delikatnych materiałów czy gustowne komplety.

Idealnie prezentowała się w jasnych kolorach, jak i ciemnych barwach dodających charakteru. Oczywiście nie wyszła od projektanta z pustymi rękami. Nie tylko zapakowała do auta kilka wypełnionych ubraniami toreb, ale też dzierżyła ogromny przepiękny bukiet białych kwiatów! To z pewnością prezent na urodziny, które Kwaśniewska obchodzi już w środę! 

JOLANTA KWAŚNIEWSKA