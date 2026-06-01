Znany aktor ostro skrytykował Sławomira Mentzena! Nie gryzł się w język

Sławomir Mentzen wyraził krytyczne opinie na temat twórców, określając ich jako osoby, które "potrafią ładnie czytać napisany przez kogoś tekst, udawać kogoś kim nie są i pajacować na scenie".

Paweł Deląg zareagował na słowa polityka, nazywając je "kretyńsko głupimi" i "demagogią", wyrażając oburzenie na umniejszanie roli artystów.

Aktor podkreślił, że przemysły kultury i kreatywne są integralną częścią gospodarki, generując około 4 proc. PKB Polski i tworząc setki tysięcy miejsc pracy.

Wcześniej Sławomir Mentzen wyraził swoje zdanie na temat artystów, publikując wpis na Facebooku, w którym nie szczędził im krytyki. Polityk stwierdził, że twórcy "potrafią ładnie czytać napisany przez kogoś tekst, udawać kogoś kim nie są i pajacować na scenie". Jego słowa, umniejszające rolę i kompetencje osób działających w branży kreatywnej, szybko stały się przedmiotem szerokiej debaty i wzbudziły oburzenie w środowisku artystycznym.

Stanowcza słowa Pawła Deląga

Na te zarzuty niezwłocznie zareagował Paweł Deląg. Aktor, za pośrednictwem obszernego wpisu na Instagramie, podjął polemikę z politykiem, zarzucając mu demagogię i ignorancję. Deląg nie krył swojego oburzenia.

- Słowa Mentzena o artystach jako "czytających z kartki" czy "pajacujących" są nie tylko krzywdzące. Są po prostu kretyńsko głupie. Czysta demagogia - ocenił.

W swojej wypowiedzi aktor przypomniał o kluczowej roli, jaką kultura odgrywa w funkcjonowaniu państwa i gospodarki, kontrując w ten sposób tezę polityka o rzekomej bezwartościowości pracy artystów.

Paweł Deląg w swojej odpowiedzi przedstawił konkretne dane, mające na celu udowodnienie, że sektor kultury jest integralną i ważną częścią gospodarki. Podkreślił, że nie można traktować go jako "dodatku", lecz jako pełnoprawną gałąź przemysłu.

- Kultura to nie "dodatek" do gospodarki. To część gospodarki. I to coraz ważniejsza. Przemysły kultury i kreatywne generują w Polsce około 4 proc. PKB i tworzą dziesiątki miliardów złotych wartości rocznie. To setki tysięcy miejsc pracy: aktorzy, muzycy, filmowcy, twórcy gier, pisarze, animatorzy, technicy, scenografowie, montażyści, graficy, projektanci - stwierdził.

W ten sposób aktor zwrócił uwagę na to, że branża kreatywna zapewnia zatrudnienie setkom tysięcy osób i znacząco przyczynia się do wartości dodanej kraju, co czyni ją kluczowym elementem polskiej ekonomii.

Sonda Czy państwo powinno specjalnie wspierać artystów socjalnie? Tak, bo wielu twórców pracuje nieregularnie i bez stabilnych umów Nie, takie wsparcie powinno obejmować wszystkich w trudnej sytuacji Tak, ale tylko przy jasnych kryteriach i kontroli wydatków Nie mam zdania