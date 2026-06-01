Marta Nawrocka zaprosiła dzieci do Ogrodów Pałacu Prezydenckiego! Magiczna zabawa

Sara Osiecka
2026-06-01 14:33

Z inicjatywy pierwszej damy Marty Nawrockiej Ogrody Pałacu Prezydenckiego stały się miejscem wyjątkowych obchodów Dnia Dziecka. Ponad 300 najmłodszych gości z całej Polski miało okazję spędzić ten szczególny dzień w rezydencji Prezydenta RP, uczestnicząc w licznych atrakcjach przygotowanych specjalnie na tę okazję. Wydarzenie to umożliwiło dzieciom nie tylko wspólną zabawę, ale także spełnienie marzenia o spotkaniu z parą prezydencką.

Zabawa z pierwszą damą

Podczas uroczystości Marta Nawrocka osobiście powitała najmłodszych gości, wyrażając radość z ich obecności:

- Jestem szczęśliwa widząc was tutaj, w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Wielu z was wysłało do nas listy, chciało spotkać się z nami osobiście. Za wszystkie dziękuję. Cieszę się, że tu jesteście - powiedziała. - Życzę wam dużo radości. Spełniajcie swoje marzenia i miejcie ich jak najwięcej. Pałacowe Ogrody należą dziś do was, bawcie się wspaniale - dodała.

Dla uczestników przygotowano bogaty program, skupiający się na aktywnościach o charakterze edukacyjnym i kreatywnym. Dzieci miały możliwość poszerzania wiedzy na temat bezpieczeństwa drogowego, angażowania się w eksperymenty naukowe, zgłębiania tajników geografii oraz konstruowania. Oferowano również zajęcia rozwijające zdolności artystyczne oraz różnorodne aktywności sportowe. Celem każdej ze stref było połączenie zabawy z nauką, inspirując dzieci do odkrywania nowych pasji i zainteresowań.

Stylizacja Marty Nawrockiej

Pierwsza dama jak zwykle prezentowała się doskonale. Tego dnia zaprezentowała się w błękitnym garniturze, uzupełnionym białą koszulką. Jej stylizację dopełniały spięte włosy i delikatny makijaż.

