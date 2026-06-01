Marta Nawrocka zaprosiła dzieci do Ogrodów Pałacu Prezydenckiego! Magiczna zabawa

Pierwsza dama Marta Nawrocka zorganizowała Dzień Dziecka w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego dla ponad 300 dzieci z całej Polski.

Wielu z zaproszonych uczestników to dzieci, które w przeszłości wyrażały chęć spotkania z parą prezydencką, a wydarzenie było okazją do spełnienia ich marzeń.

Dla dzieci przygotowano bogaty program atrakcji edukacyjnych i kreatywnych, mających na celu połączenie zabawy z nauką, w tym zajęcia z bezpieczeństwa drogowego, eksperymenty naukowe, geografię, konstruowanie oraz aktywności artystyczne i sportowe.

Zabawa z pierwszą damą

Podczas uroczystości Marta Nawrocka osobiście powitała najmłodszych gości, wyrażając radość z ich obecności:

- Jestem szczęśliwa widząc was tutaj, w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Wielu z was wysłało do nas listy, chciało spotkać się z nami osobiście. Za wszystkie dziękuję. Cieszę się, że tu jesteście - powiedziała. - Życzę wam dużo radości. Spełniajcie swoje marzenia i miejcie ich jak najwięcej. Pałacowe Ogrody należą dziś do was, bawcie się wspaniale - dodała.

Dla uczestników przygotowano bogaty program, skupiający się na aktywnościach o charakterze edukacyjnym i kreatywnym. Dzieci miały możliwość poszerzania wiedzy na temat bezpieczeństwa drogowego, angażowania się w eksperymenty naukowe, zgłębiania tajników geografii oraz konstruowania. Oferowano również zajęcia rozwijające zdolności artystyczne oraz różnorodne aktywności sportowe. Celem każdej ze stref było połączenie zabawy z nauką, inspirując dzieci do odkrywania nowych pasji i zainteresowań.

Stylizacja Marty Nawrockiej

Pierwsza dama jak zwykle prezentowała się doskonale. Tego dnia zaprezentowała się w błękitnym garniturze, uzupełnionym białą koszulką. Jej stylizację dopełniały spięte włosy i delikatny makijaż.

