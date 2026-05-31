Słynny muzyk przejechał się po Mentzenie. Nawiązał do jego dzieciństwa

Mentzen atakuje

- Nie zgadzam się z tym, żeby ludzie zarabiający najniższą krajową płacili za emerytury nierobów! - oznajmił Sławomir Mentzen. W obszernym wpisie na platformie X zaatakował m.in. aktorów. - Jeśli jesteś aktorem, to znaczy, że umiesz ładnie czytać napisany przez kogoś tekst, potrafisz udawać kogoś kim nie jesteś i pajacować na scenie tak, żeby publiczności się podobało. Nie jesteś w niczym lepszy od magazynierów, sprzedawców, kelnerów, i rolników. Wiedzę o prawdziwym świecie masz nawet zwykle mniejszą niż oni. Ładnie czytasz z kartki i tyle - ocenił bezkompromisowo.

- Jeśli chcecie naszych pieniędzy, to twórzcie sztukę, za którą sami będziemy chcieli płacić. Malujcie ładne obrazy, nagrywajcie dobre piosenki, twórzcie dobre filmy i spektakle. Róbcie dobrze to, na czym się znacie. I nie dziwcie się, że ciężko pracujący ludzie, których traktujecie z wyższością, nie chcą dać się wam obrabować, żebyście mogli dalej obrażać ich za ich własne pieniądze - dodawał.

Reakcja Preisnera

Na te słowa postanowił zareagować Zbigniew Preisner, wybitny i znany na całym świecie kompozytor muzyki filmowej. W opublikowanym w sieci nagraniu nie krył rozgoryczenia i złości. - Obejrzałem wczoraj z pewnym zdumieniem wystąpienie pana Mentzena i jego wypowiedź w sprawie artystów, których nazwał darmozjadami. Szanowny panie, ja, jako darmozjad, całe życie utrzymuję się tylko i wyłącznie z mojej pracy kompozytora - rozpoczął.

Preisner podkreślił, po latach pracy i opłacania składek, mając 71 lat, otrzymuje 3,1 tys. zł emerytury. - To kwota, która niewiele pomoże, ale też nie zaszkodzi - ocenił spokojnie kompozytor, dodając, że i tak znajduje się w lepszej sytuacji niż wielu innych. Dla porównania przywołał emeryturę swojej 98-letniej matki, która wynosi zaledwie 1,5 tys. zł miesięcznie.

W dalszej części nagrania Preisner nie szczędził Mentzenowi gorzkich słów, nawiązując wprost do jego dzeciństwa. - Pytam się pana Mentzena, a na czym pan się wychowywał? Co pan czytał? Jaką poezję pan czytał? Jakie filmy pan zobaczył? Jakiej muzyki pan słucha? - dopytywał ironicznie kompozytor, sugerując zarazem, że być może Mentzen w ogóle nie korzysta ze sztuki. Przypomniał, że książki, filmy czy muzyka, z których korzystają wszyscy, powstają właśnie dzięki pracy tych, których polityk nazwał "nierobami".

- Więc jako naczelny nierób tego kraju mówię do pana. Wie pan co? Niech pan może przeczyta coś, niech pan może przyjdzie po rozum do głowy, dobra? Chciałbym zobaczyć świat, Polskę bez artystów. To jest haniebne i żałosne, co pan powiedział - dodał na koniec.

