Klaudia Jachira świętuje urodziny! To jedna z najbardziej kontrowersyjnych polskich polityczek

Jej niezależność w działaniu doprowadziła do konfliktów wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, czego kulminacją było zawieszenie jej w prawach członka klubu parlamentarnego za złożenie własnych poprawek niezgodnych z oficjalnym stanowiskiem partii.

W ostatnim czasie spotkała się z ostrą krytyką i oskarżeniami o radykalną zmianę stanowiska oraz hipokryzję, zwłaszcza po sugestii użycia min przeciwpiechotnych na granicy, co kontrastowało z jej wcześniejszą krytyką polityki granicznej.

Klaudia Jachira zdecydowanie jest postacią o wyrazistym i często kontrowersyjnym stylu działania. Jej aktywność polityczna, nierzadko przybierająca formę happeningów i satyry, regularnie wywołuje intensywne dyskusje w przestrzeni publicznej. Od oskarżeń o przekraczanie granic debaty, po zarzuty o zmianę poglądów i hipokryzję, działania polityczki budzą szerokie spektrum emocji.

Przed rozpoczęciem kariery parlamentarnej, Klaudia Jachira była aktywna jako youtuberka, tworząc i publikując satyryczne materiały wideo. Wśród nich szerokim echem odbiły się parodie popularnych piosenek oraz akcje performatywne realizowane w trakcie kampanii wyborczych, w tym słynny "Testament żołnierza wyklętego".

Kontrowersje wokół religii i Konstytucji

W 2019 roku, w trakcie kampanii wyborczej, Klaudia Jachira zmodyfikowała treść modlitwy, wypowiadając słowa "W imię Ojca, i Syna, i brata bliźniaka". Działanie to spotkało się z ostrą krytyką ze strony środowisk konserwatywnych i zaowocowało złożeniem zawiadomienia do prokuratury w związku z podejrzeniem obrazy uczuć religijnych, kwalifikowanej z artykułu 196 Kodeksu Karnego.

Z kolei w początkowym okresie swojej kadencji parlamentarnej, posłanka publicznie manifestowała swoje stanowisko poprzez ostentacyjne darcie kartek w sali plenarnej Sejmu oraz recytowanie własnej, satyrycznej wersji utworu "Rota". Te działania były przedmiotem wielokrotnej krytyki ze strony polityków ugrupowań prawicowych.

Relacje z KO

Relacje Klaudii Jachiry z kierownictwem jej własnego ugrupowania czyli KO bywały napięte. Konflikty te uwidoczniły się już w okresie pandemii. W październiku 2025 roku doszło do zawieszenia jej w prawach członka klubu parlamentarnego KO. Powodem było złożenie przez posłankę własnych poprawek do projektu ustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy, co było sprzeczne z oficjalnym stanowiskiem partii.

Przez dłuższy czas Klaudia Jachira konsekwentnie krytykowała politykę rządu i działania polskich służb granicznych na granicy polsko-białoruskiej, w tym praktyki tzw. pushbacków. Jednakże, w maju 2026 roku, jej wypowiedź w Kanale Zero, w której zasugerowała możliwość zastosowania min przeciwpiechotnych jako rozwiązania problemu granicznego, wywołała szeroką debatę publiczną i liczne oskarżenia o hipokryzję oraz radykalną zmianę poglądów.

