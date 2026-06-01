Macierewicz przejechał 20 km, aby kupić specjał dla pupila

Poseł kupił karmę dla nerkowców

Macierewicz od dwóch lat nie prowadzi samochodu, bo stracił prawo jazdy za niebezpieczną jazdę po Warszawie. Od tego czasu korzysta z taksówek lub prywatnego auta z kierowcą. Tym razem polityk po wyjściu z Sejmu pojechał na bazarek na warszawskim Marymoncie, gdzie kupił zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Rachunek wyniósł 136 zł. W torbie posła znalazły się produkty dla kotów z niewydolnością nerek — pozbawione zbóż, które są źródłem fosforu, a ten składnik powinien być ograniczany u zwierząt z problemami nerkowymi.

Zaskakujące jest to, że po zakupach Macierewicz wrócił prosto do Sejmu, co oznacza, że cała trasa — w obie strony — wyniosła około 20 kilometrów. Polityk od lat deklaruje zamiłowanie do kotów, a tę pasję ma dzielić m.in. z Jarosławem Kaczyńskim (77 l.).

Warto dodać, że choć sam Macierewicz stracił prawo jazdy za niebezpieczne zachowanie na drodze, jego kierowca również nie zachował pełnej ostrożności. Podczas przejazdu z Sejmu na Marymont samochód przez chwilę poruszał się buspasem, a na Trasie Toruńskiej kierowca przeciął linię ciągłą.

