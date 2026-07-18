Skandaliczne zachowanie w Tatrach. Turyści zignorowali zakazy i weszli do stawu!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-07-18 18:35

Sieć obiegło nagranie, które wywołało powszechne oburzenie. Grupa turystów z Holandii postanowiła wejść do tatrzańskiego stawu, całkowicie ignorując obowiązujące przepisy. Serwis "TATRY" informuje, że chociaż inni spacerowicze wielokrotnie zwracali im uwagę, to obcokrajowcy pozostali głusi na ostrzeżenia. W komentarzach zawrzało, a użytkownicy domagają się wysokich kar.

Krajobraz z tatrzańskim jeziorem. Na miniaturze obok turyści kąpiący się w stawie. O incydencie przeczytasz na SE.
Autor: TATRY/zrzut ekranu, pexels.com/ Facebook

Turyści z Holandii wykąpali się w tatrzańskim stawie

Internet ponownie zapłonął po nagraniu pokazującym brak szacunku do reguł panujących w Tatrzańskim Parku Narodowym. Tym razem w centrum zainteresowania znalazła się grupa przyjezdnych z Holandii, która mimo bezwzględnego zakazu zdecydowała się wejść do jednego ze zbiorników wodnych w Tatrach.

Sytuację ujawnił serwis "TATRY", zamieszczając wideo z tego wydarzenia oraz relację z incydentu.

Chłopcy na nagraniu byli z Holandii i wiedzieli o zakazie. Prawie każdy polski turysta zwracał im uwagę. Prosimy, nie kąpcie się w tatrzańskich stawach. Być może stać ich na mandat, ale ilość kremów do opalania, moczu i innych szkodliwych substancji w tak pięknej i czystej wodzie to coś okropnego - czytamy.

Byli wielokrotnie ostrzegani. To nie pomogło. ❌

Serwis przypomina równocześnie, że restrykcje dotyczące kąpieli obowiązują tak po polskiej, jak i słowackiej stronie gór. Zasada ta nie została wprowadzona bez przyczyny, bowiem służy ochronie unikalnego ekosystemu górskiego przed niszczeniem i zanieczyszczeniem.

Kąpiel w tatrzańskich stawach jest zabroniona. Chrońmy Tatry, zachowujmy się odpowiedzialnie i szanujmy przyrodę. Te zasady nie obowiązują bez powodu – przypomniano we wpisie.

Internauci reagują na incydent w Tatrzańskim Parku Narodowym

Publikacja filmu wywołała istną lawinę komentarzy. Spora część komentujących wskazuje, że obecne kary finansowe są zbyt łagodne, co sprawia, że nie zniechęcają one turystów do łamania prawa.

– Mandat i zakaz wjazdu, inaczej nic nie poskutkuje – napisał jeden z komentujących.

– Karać jeszcze raz karać – dodał kolejny.

– Zero tolerancji na takie zachowanie! Kary powinny być z najwyższej półki bez mrugnięcia okiem! – czytamy w jednym z wpisów.

Niestety, to nie pierwszy raz, kiedy przyjezdni lekceważą zasady ochrony przyrody na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przedstawiciele parku nieustannie apelują o rozwagę i przypominają, że nawet zachowania, które wydają się błahe, mogą tragicznie odbić się na tym wrażliwym ekosystemie.

Słowackie Tatry Wysokie pozytywnie zaskoczyły turystów
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki