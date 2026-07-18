Zabawna sprzeczka Igi Świątek z trenerem Francisco Roigiem. Poszło o finał mundialu!

Iga Świątek po rozczarowującym występie na trawie Wimbledonu (porażka w 3. rundzie) wyskoczyła na krótki urlop. Teraz już ciężko trenuje przygotowując się do serii turniejów w Ameryce Północnej. Nasza tenisowa gwiazda do gry ma wrócić na początku sierpnia w Toronto. Potem czeka ją obrona tytułu w Cincinnati, a zaraz później powalczy już w wielkoszlemowym US Open.
Zrelaksowana Iga Świątek byczy się na wakacjach! Nie jest tam sama! ZDJĘCIA
Podczas sobotniego treningu Igę Świątek i Francisco Roiga odwiedziła reporterka Eurosportu. Na nagranym krótkim wideo zadała pytanie o niedzielny finał piłkarskiego mundialu. Pytanie padło do hiszpańskiego szkoleniowca, ale błyskawicznie włączyła się Iga. Oto jak wyglądała zabawna sprzeczka, komu powinni kibicować, gdy Hiszpania zagra z Argentyną w wielkim finale MŚ 2026.
- Reporterka Eurosportu: Komu kibicujecie jutro?
- Iga: Messi!
- Francisco Roig: Oczywiście, że wspieram moją drużynę, Hiszpanię. Myślę, że oni... Hej, Iga! Nie wiem, trochę się o to spieramy. Ale tak naprawdę...
- Iga: Tylko Messi!
- Francisco Roig: Ona bardzo lubi też Hiszpanię.
- Iga: No muszę, bo inaczej zostanę zabita na treningu.
- Francisco Roig: Zatem całe moje wsparcie dla Hiszpanii. Radzą sobie świetnie. Mam nadzieję, że jutro będą mieli najlepszy dzień. To będzie ekscytujące dla całego świata. Vamos España! Vamos España!
- Iga: Ja kibicuję dobremu meczowi. Będę dyplomatyczna.