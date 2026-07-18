Zabawna sprzeczka Igi Świątek z trenerem Francisco Roigiem. Poszło o finał mundialu!

Iga Świątek po rozczarowującym występie na trawie Wimbledonu (porażka w 3. rundzie) wyskoczyła na krótki urlop. Teraz już ciężko trenuje przygotowując się do serii turniejów w Ameryce Północnej. Nasza tenisowa gwiazda do gry ma wrócić na początku sierpnia w Toronto. Potem czeka ją obrona tytułu w Cincinnati, a zaraz później powalczy już w wielkoszlemowym US Open.

Zrelaksowana Iga Świątek byczy się na wakacjach! Nie jest tam sama! ZDJĘCIA

Podczas sobotniego treningu Igę Świątek i Francisco Roiga odwiedziła reporterka Eurosportu. Na nagranym krótkim wideo zadała pytanie o niedzielny finał piłkarskiego mundialu. Pytanie padło do hiszpańskiego szkoleniowca, ale błyskawicznie włączyła się Iga. Oto jak wyglądała zabawna sprzeczka, komu powinni kibicować, gdy Hiszpania zagra z Argentyną w wielkim finale MŚ 2026.

Reporterka Eurosportu: Komu kibicujecie jutro?

Komu kibicujecie jutro? Iga: Messi!

Messi! Francisco Roig: Oczywiście, że wspieram moją drużynę, Hiszpanię. Myślę, że oni... Hej, Iga! Nie wiem, trochę się o to spieramy. Ale tak naprawdę...

Oczywiście, że wspieram moją drużynę, Hiszpanię. Myślę, że oni... Hej, Iga! Nie wiem, trochę się o to spieramy. Ale tak naprawdę... Iga: Tylko Messi!

Tylko Messi! Francisco Roig: Ona bardzo lubi też Hiszpanię.

Ona bardzo lubi też Hiszpanię. Iga: No muszę, bo inaczej zostanę zabita na treningu.

No muszę, bo inaczej zostanę zabita na treningu. Francisco Roig: Zatem całe moje wsparcie dla Hiszpanii. Radzą sobie świetnie. Mam nadzieję, że jutro będą mieli najlepszy dzień. To będzie ekscytujące dla całego świata. Vamos España! Vamos España!

Zatem całe moje wsparcie dla Hiszpanii. Radzą sobie świetnie. Mam nadzieję, że jutro będą mieli najlepszy dzień. To będzie ekscytujące dla całego świata. Vamos España! Vamos España! Iga: Ja kibicuję dobremu meczowi. Będę dyplomatyczna.

Ciężka praca popłaca 🏹🤷 pic.twitter.com/c76wSSP7K1— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) July 18, 2026

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