Zabawna sprzeczka Igi Świątek z trenerem Francisco Roigiem. Poszło o finał mundialu!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-18 17:57

Iga Świątek po krótkim urlopie wznowiła już treningi i przygotowuje się do serii występów w Ameryce Północnej. Oczywiście pod okiem hiszpańskiego szkoleniowca Francisco Roiga, który jest wielkim fanem futbolu i bardzo przeżywa występ jego rodaków na mundialu. Z tego powodu między Polką a jej trenerem doszło do zabawnej "sprzeczki".

Iga Świątek uśmiecha się do trenera Francisco Roiga na korcie. O ich zabawnej sprzeczce przeczytasz na SE.
Autor: Archiwum prywatne

Iga Świątek po rozczarowującym występie na trawie Wimbledonu (porażka w 3. rundzie) wyskoczyła na krótki urlop. Teraz już ciężko trenuje przygotowując się do serii turniejów w Ameryce Północnej. Nasza tenisowa gwiazda do gry ma wrócić na początku sierpnia w Toronto. Potem czeka ją obrona tytułu w Cincinnati, a zaraz później powalczy już w wielkoszlemowym US Open.

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Podczas sobotniego treningu Igę Świątek i Francisco Roiga odwiedziła reporterka Eurosportu. Na nagranym krótkim wideo zadała pytanie o niedzielny finał piłkarskiego mundialu. Pytanie padło do hiszpańskiego szkoleniowca, ale błyskawicznie włączyła się Iga. Oto jak wyglądała zabawna sprzeczka, komu powinni kibicować, gdy Hiszpania zagra z Argentyną w wielkim finale MŚ 2026.

  • Reporterka Eurosportu: Komu kibicujecie jutro?
  • Iga: Messi!
  • Francisco Roig: Oczywiście, że wspieram moją drużynę, Hiszpanię. Myślę, że oni... Hej, Iga! Nie wiem, trochę się o to spieramy. Ale tak naprawdę...
  • Iga: Tylko Messi!
  • Francisco Roig: Ona bardzo lubi też Hiszpanię.
  • Iga: No muszę, bo inaczej zostanę zabita na treningu.
  • Francisco Roig: Zatem całe moje wsparcie dla Hiszpanii. Radzą sobie świetnie. Mam nadzieję, że jutro będą mieli najlepszy dzień. To będzie ekscytujące dla całego świata. Vamos España! Vamos España!
  • Iga: Ja kibicuję dobremu meczowi. Będę dyplomatyczna.
Iga Świątek na wakacjach
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IGA ŚWIĄTEK