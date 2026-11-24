Aleksandra Kolanko ma 28 lat i mieszka w Mościszkach. Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Kościanie, kobieta opuściła miejsce pobytu w niedzielne popołudnie, 22 listopada 2026 roku. Od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa.

Zaginęła Aleksandra Kolanko. Policja podaje rysopis

Funkcjonariusze opublikowali rysopis zaginionej. Aleksandra ma około 150 cm wzrostu i tęgą budowę ciała. Ma długie, ciemne włosy oraz brązowe oczy. Z wyglądu może mieć od 25 do 28 lat.

W chwili zaginięcia kobieta miała na sobie czarne legginsy i brązową kurtkę.

Policjanci apelują do wszystkich osób, które widziały Aleksandrę Kolanko lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, o pilny kontakt.

Informacje można przekazywać dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Kościanie pod numerem telefonu 47 77 26 211 lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.