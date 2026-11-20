Są takie chwile, kiedy wydaje się, że żadne słowa nie będą właściwe. Teraz najważniejsza jest obecność. Wasz świat się rozpadł. Ale wszyscy jesteśmy dowodem na to, że Bóg jest przy was - mówił ksiądz podczas kazania.

Śmierć Izabeli poruszyła nie tylko jej najbliższych, ale również mieszkańców rodzinnego miasta. Duchowny nie ukrywał, że trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego doszło do tej tragedii.

Śmierć Izy rozdziera nasze serca, wywołuje niezrozumienie i rodzi pytania: dlaczego? Dlaczego teraz i dlaczego tak? Śmierć kogoś, kto zawsze był, wywołuje pytania, czy jeszcze się spotkamy, czy dokończymy niezakończone rozmowy - mówił.

Ostatnie pożegnanie Izabeli W. w Chodzieży

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek, 20 listopada. Msza żałobna rozpoczęła się o godz. 10:30 w kościele św. Floriana w Chodzieży. Świątynia wypełniła się po brzegi. Żałobnicy przynieśli czerwone róże, by w ten sposób pożegnać 53-letnią artystkę. Ceremonia pogrzebowa odbyła się o godz. 11:40 na Cmentarzu Parafialnym.

W trakcie kazania ksiądz mówił o śmierci Izabeli, ale też o nadziei i wierze. Przywołał dzień, w którym artystka wyjechała do Krakowa. Nikt nie przypuszczał wówczas, że nie wróci już do rodzinnego miasta.

Gdzie teraz jest Iza? Ona śpi. Zasnęła w Chrystusie 7 listopada około godziny 15. Jezus ukołysał ją do snu. Niech Bóg okaże jej swoje miłosierdzie. Iza już wszystko wie i widzi Tego, którego my jedynie się domyślamy. Jezus nie daje nam taniego pocieszenia. On jest z nami - mówił duchowny.

Na zakończenie zwrócił się do zgromadzonych z ważnym przesłaniem:

Ten dramat potwierdza słowa Jezusa: „Bądźcie gotowi”. Kiedy Iza wyjechała do Krakowa, nikt nie przypuszczał, że nie wróci już do Chodzieży, ale uda się do innego domu. Bądźmy gotowi! Przeżywajmy każdy dzień tak, jakby był ostatni.

Ksiądz wspomniał również o artystycznej pasji zmarłej.

Iza miała dar - talent malarski. Była wrażliwa na piękno świata. Teraz wpatruje się w Boga - powiedział.

Izabela W. zginęła podczas strzelaniny na krakowskim Rynku

Izabela W. miała 53 lata, kochała sztukę i wychowywała czterech synów, w tym 11-letnich bliźniaków. Do Krakowa przyjechała, by zaprezentować swoje obrazy. Jej prace można było oglądać nie tylko w Chodzieży, ale również w Poznaniu, Gdańsku, a nawet Wenecji. W krakowskiej Galerii Clava artystka pokazała cykl kobiecych portretów, do których wykonania wykorzystała farby akrylowe, olejne oraz prawdziwe złoto.

W sobotę, 7 listopada, po godz. 15, podczas spaceru po Rynku Głównym, Izabela znalazła się wśród ofiar tragicznej strzelaniny. 24-letni Michał Oksiński otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Artystka zginęła, a towarzysząca jej przyjaciółka nie odniosła obrażeń.

Śmierć malarki wstrząsnęła mieszkańcami Chodzieży. Kobietę wspominał również burmistrz miasta Jacek Gursz. Po śmierci Izabeli uruchomiono zbiórkę pieniędzy dla jej najbliższych. Artystka pozostawiła czterech synów.

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