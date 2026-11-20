W piątek, 20 listopada, Chodzież żegna Izabelę W. 53-letnia artystka zginęła 7 listopada podczas strzelaniny na krakowskim Rynku Głównym. Przyjechała do Krakowa, by zaprezentować swoje obrazy. Nie przypuszczała, że wyjazd związany z jej największą pasją zakończy się tragedią.

Ostatnie pożegnanie rozpoczęło się o godz. 10:30 w kościele św. Floriana w Chodzieży. Świątynia wypełniła się żałobnikami. Rodzina, przyjaciele, znajomi i mieszkańcy miasta zgromadzili się, by pożegnać kobietę, która pozostawiła po sobie nie tylko artystyczny dorobek, ale przede wszystkim bliskich, w tym czterech synów. Wśród żałobników widać czerwone róże, które przynieśli na ostatnie pożegnanie Izabeli.

Poruszające słowa podczas mszy. „Spieszmy się kochać ludzi”

Podczas nabożeństwa ksiądz rozpoczął kazanie od słów znanego wiersza ks. Jana Twardowskiego.

– Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą – powiedział duchowny.

Chwilę później zwrócił uwagę na tragiczny wymiar śmierci artystki.

– Niektórzy odchodzą z tego świata z nienawiści do drugiego człowieka – mówił do zgromadzonych.

Słowa te wybrzmiały szczególnie mocno w kontekście tragedii, która rozegrała się na krakowskim Rynku Głównym.

23

Izabela W. zginęła podczas strzelaniny w Krakowie. Osierociła czterech synów

Izabela W. miała 53 lata. Była malarką, kochała sztukę i swoją pasję zamieniła w pracę zawodową. Jej obrazy można było oglądać m.in. w Chodzieży, Poznaniu, Gdańsku, a nawet Wenecji.

Do Krakowa przyjechała, by zaprezentować swoje prace w Galerii Clava. Przygotowała cykl kobiecych portretów, w których wykorzystywała farby akrylowe, olejne oraz prawdziwe złoto. Towarzyszyły jej przyjaciółki.

W sobotę, 7 listopada, kobiety wybrały się na spacer po mieście. Po godz. 15 na Rynku Głównym doszło do krwawej strzelaniny. Uzbrojony 24-letni Michał Oksiński otworzył ogień do przypadkowych osób. Izabela znalazła się wśród śmiertelnych ofiar ataku. Jej przyjaciółka, która była z nią na miejscu, nie odniosła obrażeń.

Śmierć artystki wstrząsnęła rodzinną Chodzieżą. Kobieta pozostawiła czterech synów, w tym 11-letnich bliźniaków. Po jej śmierci uruchomiono zbiórkę pieniędzy dla najbliższych.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 11:40 w Kaplicy Górnej na Cmentarzu Parafialnym w Chodzieży.