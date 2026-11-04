Rozbito gang handlarzy hulajnogami. Setki tysięcy w zamrażalce, w walizce i na strychu

Hulajnogi sprzedawali przez internet

Według ustaleń śledczych grupa działała w latach 2024–2026. Jej członkowie mieli na dużą skalę sprzedawać elektryczne hulajnogi za pośrednictwem internetowej platformy handlowej.

Towar miał trafiać do klientów bez prawidłowego rozliczenia podatku VAT. Dzięki temu sprzedający mogli oferować niższe ceny niż uczciwie działający przedsiębiorcy i osiągać wysokie zyski.

Śledczy oszacowali, że nielegalny proceder naraził Skarb Państwa na stratę wynoszącą co najmniej 162 mln zł. Kwota może jeszcze ulec zmianie po przeanalizowaniu zabezpieczonej dokumentacji, rachunków bankowych i cyfrowych nośników danych.

57 tys. hulajnóg w pięciu magazynach

Funkcjonariusze przeszukali pięć magazynów, siedziby firm oraz miejsca zamieszkania podejrzanych. Skala zabezpieczonego towaru zaskoczyła nawet osoby uczestniczące w operacji.

W magazynach znajdowało się ponad 57 tys. hulajnóg elektrycznych różnych modeli. Ich łączną wartość rynkową oszacowano na prawie 156 mln zł. Do przewiezienia takiej liczby pojazdów potrzeba byłoby niemal 170 naczep ciągników siodłowych.

Część jednośladów została przewieziona do magazynów KAS. Pozostałe zabezpieczono w miejscach, w których zostały odnalezione. Obiekty i znajdujący się w nich towar pozostają pod kontrolą służb.

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Pieniądze ukryli w zamrażarce

Podczas przeszukań funkcjonariusze poszukiwali nie tylko towaru i dokumentacji, lecz również pieniędzy pochodzących z domniemanej działalności przestępczej. W działaniach uczestniczyła Hera, pies służbowy podlaskiej KAS wyszkolony do wykrywania gotówki. Zwierzę pomogło funkcjonariuszom odnaleźć pieniądze schowane w nietypowych miejscach.

Na strychu jednej z posesji znajdowała się walizka, do której spakowano:

ponad 700 tys. zł ,

, około 300 tys. euro.

Część gotówki została ukryta również w zamrażarce.

Ponad 5 mln zł zablokowanych na kontach

Prokurator wydał postanowienia dotyczące zabezpieczenia mienia, które mogło mieć związek z nielegalnym procederem. Na rachunkach bankowych podejrzanych i powiązanych podmiotów zablokowano ponad 5 mln zł. Po uwzględnieniu znalezionej gotówki łączna wartość zabezpieczonych pieniędzy przekroczyła 7 mln zł. Funkcjonariusze przejęli również sześć samochodów osobowych, komputery czy telefony. Wartość wszystkich samochodów i ciężarówek oszacowano na ponad 1 mln zł.

Zabezpieczony sprzęt elektroniczny zostanie poddany analizie. Śledczy mogą szukać na nim informacji o sprzedaży, przepływach pieniędzy, kontaktach pomiędzy podejrzanymi oraz pozostałych osobach uczestniczących w procederze.

Zatrzymano obywateli trzech państw

W czasie akcji zatrzymano łącznie 16 osób:

dziewięciu obywateli Polski,

sześciu obywateli Chin,

jednego obywatela Białorusi.

Zatrzymanych przewieziono do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, która nadzoruje śledztwo. Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz popełniania przestępstw podatkowych.

Prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie części podejrzanych. Sąd uwzględnił wnioski wobec ośmiu osób.

Pozostałych ośmiu podejrzanych będzie odpowiadało z wolnej stopy.

Hulajnogi mogły nie spełniać polskich wymagań

Według nieoficjalnych ustaleń RMF MAXX zabezpieczone hulajnogi nie miały fabrycznych ograniczników prędkości. Mogły więc nie spełniać wymagań przewidzianych dla urządzeń transportu osobistego dopuszczonych do poruszania się po polskich drogach. Jeżeli jednak uda się zamontować wspomniane ograniczniki, pojazdy mogłyby zostać sprzedane w ramach licytacji.