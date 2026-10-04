Szczepan Twardoch z Nagrodą Literacką Nike 2026. Zwyciężyła jego powieść "Null"

Nagroda Literacka Nike 2026. Kto znalazł się w finale konkursu?

W decydującym etapie rywalizacji o najbardziej elitarne wyróżnienie w polskiej literaturze znalazło się łącznie siedem pozycji wydawniczych z 2025 roku. Wśród nominowanych do głównej nagrody książek znalazły się następujące tytuły:

Anna Bikont i jej "Nie koniec, nie początek. Powojenne wybory polskich Żydów"

Dorota Grabek z pozycją "Zmartwychwstanki"

Justyna Kulikowska za dzieło "Wnyki dla światła"

Krzysztof Łapiński z publikacją "Najmądrzejszy. Biografia Sokratesa"

Weronika Murek i jej "Urodziny"

Zyta Rudzka z tekstem "Tylko durnie żyją do końca"

Szczepan Twardoch i jego "Null".

Ostateczny werdykt ogłoszono 4 października w trakcie uroczystego wydarzenia zorganizowanego w murach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Siedmioosobowe gremium jurorskie zdecydowało, że najlepszą publikacją minionego roku okazała się wojenna historia zawarta w powieści "Null" autorstwa Szczepana Twardocha.

- To jest po prostu świetna literatura, wielka. To jest język pozbawiony politycznej poprawności. To nie jest książka tylko o wojnie — przekazał zgromadzonym przewodniczący komisji oceniającej, pisarz Witold Bereś.

Szczepan Twardoch laureatem Nike

Szczepan Twardoch od lat uchodzi za jednego z najbardziej poczytnych rodzimych twórców, a w ubiegłym roku przekroczył liczbę miliona sprzedanych egzemplarzy na polskim rynku. Tegoroczny triumf stanowi zwieńczenie jego dotychczasowej kariery, zwłaszcza że pisarz miał już okazję walczyć o Nagrodę Literacką Nike w w 2013 roku, gdy nominowano jego "Morfinę".

Zwycięzca tegorocznej edycji opuścił galę nie tylko z pamiątkową statuetką, ale również z nagrodą finansową opiewającą na kwotę stu tysięcy złotych. Wyraźnie poruszony twórca podkreślał przed publicznością, że doceniony przez ekspertów tekst ma dla niego wymiar niezwykle osobisty.

- To jest dla mnie bardzo ważny moment, ponieważ ta powieść jest dla mnie bardzo ważnym momentem. Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem — powiedział bezpośrednio po odebraniu wyróżnienia Szczepan Twardoch.

W ubiegłych latach statuetki trafiały w ręce innych znakomitych polskich literatów. Wśród triumfatorów poprzednich odsłon konkursu znaleźli się:

2025 – Eliza Kącka nagrodzona za "Wczoraj byłaś zła na zielono"

2024 – Urszula Kozioł doceniona za "Raptularz"

2023 – Zyta Rudzka uhonorowana za "Ten się śmieje, kto ma zęby"

2022 – Jerzy Jarniewicz wyróżniony za "Mondo cane"

2021 – Zbigniew Rokita wybrany za reportaż "Kajś".

Sonda Lubisz czytać książki? tak nie