Szczepan Twardoch z Nagrodą Literacką Nike 2026. Zwyciężyła jego powieść "Null"

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-04 22:35

Znamy już ostateczne wyniki 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Podczas październikowej gali uhonorowano Szczepana Twardocha, który pokonał sześciu innych nominowanych autorów. Pisarz odebrał prestiżową statuetkę za swoją głośną publikację zatytułowaną "Null".

Pisarz Szczepan Twardoch w okularach przemawia do mikrofonu. O jego sukcesie na gali Nike przeczytasz na SE.
Autor: AKPA

Nagroda Literacka Nike 2026. Kto znalazł się w finale konkursu?

W decydującym etapie rywalizacji o najbardziej elitarne wyróżnienie w polskiej literaturze znalazło się łącznie siedem pozycji wydawniczych z 2025 roku. Wśród nominowanych do głównej nagrody książek znalazły się następujące tytuły:

  • Anna Bikont i jej "Nie koniec, nie początek. Powojenne wybory polskich Żydów"
  • Dorota Grabek z pozycją "Zmartwychwstanki"
  • Justyna Kulikowska za dzieło "Wnyki dla światła"
  • Krzysztof Łapiński z publikacją "Najmądrzejszy. Biografia Sokratesa"
  • Weronika Murek i jej "Urodziny"
  • Zyta Rudzka z tekstem "Tylko durnie żyją do końca"
  • Szczepan Twardoch i jego "Null".

Ostateczny werdykt ogłoszono 4 października w trakcie uroczystego wydarzenia zorganizowanego w murach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Siedmioosobowe gremium jurorskie zdecydowało, że najlepszą publikacją minionego roku okazała się wojenna historia zawarta w powieści "Null" autorstwa Szczepana Twardocha.

- To jest po prostu świetna literatura, wielka. To jest język pozbawiony politycznej poprawności. To nie jest książka tylko o wojnie — przekazał zgromadzonym przewodniczący komisji oceniającej, pisarz Witold Bereś.

Szczepan Twardoch laureatem Nike

Szczepan Twardoch od lat uchodzi za jednego z najbardziej poczytnych rodzimych twórców, a w ubiegłym roku przekroczył liczbę miliona sprzedanych egzemplarzy na polskim rynku. Tegoroczny triumf stanowi zwieńczenie jego dotychczasowej kariery, zwłaszcza że pisarz miał już okazję walczyć o Nagrodę Literacką Nike w w 2013 roku, gdy nominowano jego "Morfinę".

Zwycięzca tegorocznej edycji opuścił galę nie tylko z pamiątkową statuetką, ale również z nagrodą finansową opiewającą na kwotę stu tysięcy złotych. Wyraźnie poruszony twórca podkreślał przed publicznością, że doceniony przez ekspertów tekst ma dla niego wymiar niezwykle osobisty.

- To jest dla mnie bardzo ważny moment, ponieważ ta powieść jest dla mnie bardzo ważnym momentem. Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem — powiedział bezpośrednio po odebraniu wyróżnienia Szczepan Twardoch.

W ubiegłych latach statuetki trafiały w ręce innych znakomitych polskich literatów. Wśród triumfatorów poprzednich odsłon konkursu znaleźli się:

  • 2025 – Eliza Kącka nagrodzona za "Wczoraj byłaś zła na zielono"
  • 2024 – Urszula Kozioł doceniona za "Raptularz"
  • 2023 – Zyta Rudzka uhonorowana za "Ten się śmieje, kto ma zęby"
  • 2022 – Jerzy Jarniewicz wyróżniony za "Mondo cane"
  • 2021 – Zbigniew Rokita wybrany za reportaż "Kajś".
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