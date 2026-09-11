Trump bez wahania o wojnie z Iranem. „Nie żałuję”

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-09-11 6:10

Prezydent USA Donald Trump w najnowszym wywiadzie dla Fox News jasno stwierdził, że nie żałuje decyzji o rozpoczęciu wojny z Iranem, mimo że konflikt może uderzyć w Republikanów podczas listopadowych wyborów do Kongresu. W rozmowie z Laurą Ingraham prezydent mówił o „dumie” swoich zwolenników i przekonywał, że działania USA powstrzymują Iran przed zdobyciem broni nuklearnej.

Donald Trump wskazuje palcem przed siebie z poważną miną. O jego decyzjach ws. Iranu przeczytasz na SE.
Autor: Noamgalai/ Shutterstock

„Zrobiłbym dokładnie to samo”

W wyemitowanej w czwartek rozmowie Trump został zapytany, czy żałuje decyzji o wejściu w konflikt z Iranem, który doprowadził do gwałtownej eskalacji na Bliskim Wschodzie.

– Nie wierzę w słowo „żałuję”. Można zawsze trochę popytać siebie samego – powiedział prezydent.Po chwili dodał jeszcze mocniej: – Jeżeli miałbym uczynić to znowu, zrobiłbym dokładnie to samo.

Trump odrzucił też sugestie, że część jego wyborców jest zniechęcona wojną i jej konsekwencjami.

– Nie sądzę, aby byli zdemoralizowani. Sądzę, że są bardzo dumni z faktu, że nie pozwalam, aby Iran miał broń nuklearną – oświadczył.

Wojna zakończy się po wyborach? Trump podtrzymuje swoją tezę

Prezydent USA powtórzył również opinię, którą wyraził dzień wcześniej: jego zdaniem wojna zakończy się natychmiast po nadchodzących wyborach do Kongresu. Według Trumpa Teheran próbuje wpłynąć na wynik głosowania, które zdecyduje o tym, czy Partia Republikańska utrzyma kontrolę nad obiema izbami.

To właśnie kampania wyborcza – jak zauważa Reuters – staje się dla Republikanów coraz trudniejsza. Rosnące ceny ropy i gazu, będące bezpośrednim skutkiem wojny z Iranem, są jednym z największych problemów partii na finiszu kampanii.

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USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. W odpowiedzi Teheran przeprowadził uderzenia na Izrael oraz amerykańskie obiekty w państwach Zatoki Perskiej. Wymiana ciosów szybko przerodziła się w regionalny chaos.

Izraelskie ataki na Liban oraz irańskie kontruderzenia doprowadziły do tysięcy ofiar śmiertelnych, a miliony ludzi zostały zmuszone do ucieczki ze swoich domów. Sytuacja humanitarna w regionie jest dramatyczna, a międzynarodowe organizacje alarmują o rosnącym kryzysie uchodźczym.

Trump nie cofa się ani o krok

Mimo narastającej krytyki i obaw o wynik wyborów, Trump w wywiadzie dla Fox News pokazał, że nie zamierza zmieniać kursu. Jego słowa sugerują, że prezydent wierzy, iż twarda postawa wobec Iranu przyniesie mu polityczne korzyści – nawet jeśli koszt wojny ponoszą miliony ludzi na Bliskim Wschodzie.

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