Trump bez wahania o wojnie z Iranem. „Nie żałuję”

„Zrobiłbym dokładnie to samo”

W wyemitowanej w czwartek rozmowie Trump został zapytany, czy żałuje decyzji o wejściu w konflikt z Iranem, który doprowadził do gwałtownej eskalacji na Bliskim Wschodzie.

– Nie wierzę w słowo „żałuję”. Można zawsze trochę popytać siebie samego – powiedział prezydent.Po chwili dodał jeszcze mocniej: – Jeżeli miałbym uczynić to znowu, zrobiłbym dokładnie to samo.

Trump odrzucił też sugestie, że część jego wyborców jest zniechęcona wojną i jej konsekwencjami.

– Nie sądzę, aby byli zdemoralizowani. Sądzę, że są bardzo dumni z faktu, że nie pozwalam, aby Iran miał broń nuklearną – oświadczył.

Wojna zakończy się po wyborach? Trump podtrzymuje swoją tezę

Prezydent USA powtórzył również opinię, którą wyraził dzień wcześniej: jego zdaniem wojna zakończy się natychmiast po nadchodzących wyborach do Kongresu. Według Trumpa Teheran próbuje wpłynąć na wynik głosowania, które zdecyduje o tym, czy Partia Republikańska utrzyma kontrolę nad obiema izbami.

To właśnie kampania wyborcza – jak zauważa Reuters – staje się dla Republikanów coraz trudniejsza. Rosnące ceny ropy i gazu, będące bezpośrednim skutkiem wojny z Iranem, są jednym z największych problemów partii na finiszu kampanii.

Krwawe skutki konfliktu. Tysiące zabitych, miliony uchodźców

USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. W odpowiedzi Teheran przeprowadził uderzenia na Izrael oraz amerykańskie obiekty w państwach Zatoki Perskiej. Wymiana ciosów szybko przerodziła się w regionalny chaos.

Izraelskie ataki na Liban oraz irańskie kontruderzenia doprowadziły do tysięcy ofiar śmiertelnych, a miliony ludzi zostały zmuszone do ucieczki ze swoich domów. Sytuacja humanitarna w regionie jest dramatyczna, a międzynarodowe organizacje alarmują o rosnącym kryzysie uchodźczym.

Trump nie cofa się ani o krok

Mimo narastającej krytyki i obaw o wynik wyborów, Trump w wywiadzie dla Fox News pokazał, że nie zamierza zmieniać kursu. Jego słowa sugerują, że prezydent wierzy, iż twarda postawa wobec Iranu przyniesie mu polityczne korzyści – nawet jeśli koszt wojny ponoszą miliony ludzi na Bliskim Wschodzie.

Sonda Czy Donald Trump nadal ma siłę, by skutecznie rządzić USA? Tak, wiek nie ma tu znaczenia Nie, widać już polityczne zmęczenie Trudno powiedzieć, Ameryka i tak jest mocno podzielona Bardziej interesuje mnie rola Melanii Trump