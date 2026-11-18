Trump i Putin w Chinach

Uroczysty bankiet w Shenzhen, rozpoczynający szczyt APEC, dostarczył ujęć, na których wyraźnie widać, jak prezydent USA i rosyjski przywódca wymieniają uścisk dłoni przed wspólnym zdjęciem, bacznie obserwowani przez chińskiego przywódcę.

Po tym, jak Xi Jinping wygłosił przemówienie, w którym podkreślał znaczenie współpracy gospodarczej w regionie Azji i Pacyfiku, mówiąc o otwartości rynków, rozwoju opartym na innowacjach i konkretnych efektach współdziałania między państwami, wzniósł toast za wspólny dobrobyt regionu i powodzenie szczytu.

BREAKING: 🇺🇸🇷🇺🇨🇳 President Trump, Russian President Putin and Chinese President Xi Jinping greet each other. https://t.co/02fvP4V8nJ— BRICS News (@BRICSinfo) November 18, 2026

Szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC)

W Shenzhen odbywa się z dwudniowy szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), który zamyka roczne przewodnictwo Chin w tej organizacji. Trump w czwartek (19 listopada) spotka się z Xi i Putinem. Będzie to pierwsze takie spotkanie przywódców USA, Rosji i Chin.

Planowane rozmowy mają dotyczyć m.in. ograniczenia arsenałów nuklearnych, a prezydent Trump zadeklarował również zamiar poruszenia kwestii zakończenia konfliktu w Ukrainie. Warto odnotować, że według doniesień agencji AP, Xi Jinping osobiście przywitał Trumpa na lotnisku w Shenzhen, czego nie uczynił w odniesieniu do Putina.