Przerażające doniesienia z USA. 11-miesięczny Koah Sharp zakopany w klatce dla psa

Ratownicy dotarli do niespełna rocznego dziecka dopiero wtedy, gdy spędziło ono pod ziemią prawie dwadzieścia cztery godziny. Pochodzący z amerykańskiej Karoliny Południowej 11-miesięczny Koah Sharp leżał w leśnym wykopie zamknięty w drucianej klatce dla psa. Z relacji lokalnej stacji WRDW wynika, że uratowany chłopczyk od razu trafił na badania do szpitala, ale jeszcze tej samej nocy lekarze pozwolili mu wrócić do bliskich. Jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Służby rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą w poniedziałek, 9 listopada, po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięciu niemowlęcia. Śledczy szybko ustalili, że malucha uprowadził 25-letni ojciec Michael Comer, który opuścił areszt zaledwie cztery dni wcześniej. Sprawca wykorzystał chwilę nieuwagi opiekującej się wnukiem babci, która musiała nagle wyjść coś załatwić i odjechał z dzieckiem tuż przed pojawieniem się na miejscu kolejnego opiekuna.

Jak donoszą zagraniczne media, jeszcze przed porwaniem Comer pisał do matki chłopca wiadomości z pogróżkami. Zapowiadał w nich, że zatrzyma syna i przejmie nad nim opiekę, targnie się na własne życie albo ucieknie do Nowego Jorku. Od poniedziałku rano 25-latek poruszał się już pieszo w okolicach miasta Batesburg-Leesville w Karolinie Południowej, a miejski monitoring zarejestrował go tam już bez dziecka.

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Policjanci namierzyli Michaela Comera w poniedziałkowy wieczór około godziny 22:00 na terenie przypadkowej stodoły. Funkcjonariusze zatrzymali go pod zarzutem włamania, ale przy ujętym mężczyźnie nie było uprowadzonego syna. Do przeczesania terenu w sąsiedztwie skierowano natychmiast około stu ratowników wspieranych z powietrza przez śmigłowiec stanowych służb ratunkowych.

Przełomowy moment poszukiwań nastąpił we wtorek, 10 listopada około godziny 13:30 w okolicach Parthenon Road. Jeden z uczestników akcji dostrzegł ślady świeżo naruszonej ziemi około 45 metrów w głębi lasu. Zaledwie kilka chwil później z tego miejsca dobiegł głośny płacz niemowlęcia, co skłoniło ratowników do błyskawicznego rozkopania leśnego podłoża.

Odnaleziony maluch przebywał na głębokości około 30 centymetrów w dole mierzącym mniej więcej 60 na 60 centymetrów. Sprawca zamknął go w owiniętej ręcznikiem drucianej klatce dla psa. Szeryf hrabstwa Lexington Jay Koon wytłumaczył, że to właśnie ten ręcznik zatrzymał ilość powietrza wystarczającą dziecku do przeżycia. Życie chłopca uratowała również temperatura oscylująca w granicach 7 stopni Celsjusza, która skutecznie spowolniła jego metabolizm.

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Uratowany Koah znalazł się pod opieką szpitalnych lekarzy we wtorek około godziny 14:00. Medycy ocenili, że chłopczyk odzyska pełnię zdrowia i wypisali go do domu jeszcze tego samego wieczoru.

Śledczy błyskawicznie rozszerzyli listę zarzutów stawianych 25-letniemu Michaelowi Comerowi. Poza samym włamaniem mężczyzna odpowie przed sądem za usiłowanie zabójstwa, bezprawne postępowanie wobec dziecka oraz bezprawne przejęcie nad nim opieki. Podczas czwartkowego porannego posiedzenia sąd kategorycznie odmówił podejrzanemu prawa do wyjścia na wolność za kaucją.

Zaledwie miesiąc przed tym dramatem Comer przyznał się do kwalifikowanego zakłócenia spokoju, za co otrzymał nadzór kuratorski. Wcześniej 25-latek notorycznie trafiał do aresztu za przemoc domową i przestępstwo związane z bronią. Kolejną rozprawę sądową z jego udziałem zaplanowano na 10 grudnia.