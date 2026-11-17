Do sieci trafiło dramatyczne, 27-sekundowe nagranie przedstawiające moment strzelaniny na jednej z ulic w Krakowie.

Film ukazuje panikę przechodniów oraz samotną dziewczynkę, która podczas ucieczki napastnika została uwięziona przed zamkniętymi drzwiami jednego z lokali.

Dziecko znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie – pociski trafiały w otoczenie zaledwie centymetry od niego, jednak dziewczynka cudem nie odniosła żadnych obrażeń fizycznych.

Zamach w Krakowie. Wstrząsające wideo, dziecko na linii strzału zamachowca

Do sieci trafił szokujący materiał filmowy dotyczący wydarzeń w stolicy Małopolski. Krótkie, trwające zaledwie 27 sekund nagranie, umieszczone na profilu FB Dziennik Śledczy, ukazuje pełen dramaturgii moment ataku. W kadrze widoczna jest początkowo zatłoczona ulica w Krakowie, po której spacerują przechodnie, w tym całe rodziny z dziećmi. Spokojne popołudnie w ułamku sekundy zamienia się jednak w prawdziwy koszmar, gdy padają pierwsze strzały.

Na filmie widać, jak zdezorientowani i przerażeni ludzie w panice rzucają się do ucieczki. Część z nich desperacko szuka schronienia w okolicznych bramach kamienic oraz w przydrożnych sklepach. Na opustoszałym nagle chodniku, bezpośrednio na trasie przejazdu zamachowca, zostaje samotne, bezbronne dziecko.

Kule trafiały tuż obok przerażonego dziecka. Czy nagranie jest prawdziwe?

Gdy uzbrojony napastnik przejeżdża autem, oddając strzały z wnętrza pojazdu, na drodze jego kul staje wspomniana dziewczynka. Przestraszone dziecko początkowo próbuje biec za uciekającym tłumem, a następnie usiłuje schować się w jednym z pobliskich lokali. Niestety, drzwi do pomieszczenia okazują się zamknięte. Na filmie wyraźnie widać momenty uderzeń pocisków, które trafiają w elementy otoczenia dosłownie centymetry przed dziewczynką oraz bezpośrednio za jej plecami.

Postępowanie w sprawie wyjaśnienia okoliczności zamachu w Krakowie prowadzi Prokuratura Krajowa. Zwróciliśmy się do niej z prośbą o ustosunkowanie się do opublikowanego w sieci materiału, tak by potwierdzić jego autentyczność lub stwierdzić, że jest ono fałszywe.

- Na tym etapie nie możemy potwierdzić ani wykluczyć autentyczności tego nagrania. Dysponujemy już wieloma nagraniami z różnych źródeł i nadal pozyskujemy kolejne, przede wszystkim bezpośrednio z telefonów oraz z systemów monitoringu prywatnego i miejskiego. Zgromadzony materiał jest nadal analizowany - przekazał "Super Expressowi" prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Z kolei krakowska policja nie posiada informacji na temat dziewczynki, która rzekomo miała cudem uniknąć śmierci w trakcie zamachu w Krakowie.

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