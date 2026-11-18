Atak hipopotama w Botswanie. Małżeństwo McKee przeżyło chwile grozy

Samuel i Anna McKee pochodzą z amerykańskiego stanu Waszyngton i znają się od najmłodszych lat. Po ślubie postanowili spełnić marzenie o podróży do Afryki. Wybrali deltę Okawango w Botswanie, słynącą z pięknych krajobrazów i dzikiej przyrody.

We wrześniu 2025 roku małżonkowie wyruszyli na wycieczkę tradycyjną łodzią mokoro. Chcieli z bliska oglądać egzotyczne rośliny i zwierzęta. W pewnej chwili oddalili się od pozostałych uczestników wyprawy. Wtedy pojawił się hipopotam.

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Anna McKee rzuciła się na hipopotama. Kobieta uratowała życie męża

„Zobaczyłem w oczach przewodnika coś, czego nigdy nie zapomnę. To było czyste przerażenie” – wspominał Samuel w rozmowie z „Cascadia Daily News”.

Ogromne zwierzę uderzyło mężczyznę w bok, potem chwyciło go i zaczęło nim potrząsać. Anna widziała, jak jej ukochany walczy o życie. Zamiast uciekać, ruszyła prosto w stronę hipopotama.

„Zaczęłam wydawać z siebie pierwotny, zwierzęcy krzyk rozpaczy, jaki wydaje człowiek, gdy widzi, jak zabijają miłość jego życia. Zaczęłam biec w stronę Sama” – opowiadała.

Kobieta przedzierała się przez wodę, aż dotarła do zwierzęcia. Zaczęła uderzać je pięściami z całych sił. W końcu hipopotam puścił Samuela.

Groom disemboweled by hippo on honeymoon safari was inches from death - until quick-thinking bride punched it in the face https://t.co/zq1SF67aOG https://t.co/FETZhvYFkT— New York Post (@nypost) November 17, 2026

Samuel McKee przeżył atak hipopotama. Na ratunek czekał kilkanaście godzin

Stan 31-latka był dramatyczny. Mężczyzna widział wyrwane narządy wystające z własnego brzucha, a w jednej nodze stracił czucie. Anna natychmiast zaczęła organizować pomoc, dzwoniąc do rodziny i ambasady USA.

Na śmigłowiec ratunkowy trzeba było czekać aż 13 godzin. Przez ten czas Samuel pozostawał bez pomocy medycznej i leków przeciwbólowych.

Dopiero 18 godzin po ataku trafił do szpitala w RPA. Lekarze przeprowadzili skomplikowaną operację. Mężczyzna miał złamane żebra i kręgi, głębokie rany pleców i nogi oraz rozległe obrażenia brzucha.

Mężczyzna przeżył, ale czekała go długa rehabilitacja. Po powrocie do USA razem z żoną zaczął uczyć się garncarstwa, co pomagało mu odzyskać siły.

„To całkiem przyjemny sposób na życie, kiedy ma się poczucie, że powinno się już nie żyć. Dzięki temu jest się o wiele bardziej wdzięcznym za każdy dzień” – powiedział Samuel w rozmowie z „Cascadia Daily News”.