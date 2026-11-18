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Atak hipopotama w Botswanie. Małżeństwo McKee przeżyło chwile grozy
Samuel i Anna McKee pochodzą z amerykańskiego stanu Waszyngton i znają się od najmłodszych lat. Po ślubie postanowili spełnić marzenie o podróży do Afryki. Wybrali deltę Okawango w Botswanie, słynącą z pięknych krajobrazów i dzikiej przyrody.
We wrześniu 2025 roku małżonkowie wyruszyli na wycieczkę tradycyjną łodzią mokoro. Chcieli z bliska oglądać egzotyczne rośliny i zwierzęta. W pewnej chwili oddalili się od pozostałych uczestników wyprawy. Wtedy pojawił się hipopotam.
Anna McKee rzuciła się na hipopotama. Kobieta uratowała życie męża
„Zobaczyłem w oczach przewodnika coś, czego nigdy nie zapomnę. To było czyste przerażenie” – wspominał Samuel w rozmowie z „Cascadia Daily News”.
Ogromne zwierzę uderzyło mężczyznę w bok, potem chwyciło go i zaczęło nim potrząsać. Anna widziała, jak jej ukochany walczy o życie. Zamiast uciekać, ruszyła prosto w stronę hipopotama.
„Zaczęłam wydawać z siebie pierwotny, zwierzęcy krzyk rozpaczy, jaki wydaje człowiek, gdy widzi, jak zabijają miłość jego życia. Zaczęłam biec w stronę Sama” – opowiadała.
Kobieta przedzierała się przez wodę, aż dotarła do zwierzęcia. Zaczęła uderzać je pięściami z całych sił. W końcu hipopotam puścił Samuela.
Samuel McKee przeżył atak hipopotama. Na ratunek czekał kilkanaście godzin
Stan 31-latka był dramatyczny. Mężczyzna widział wyrwane narządy wystające z własnego brzucha, a w jednej nodze stracił czucie. Anna natychmiast zaczęła organizować pomoc, dzwoniąc do rodziny i ambasady USA.
Na śmigłowiec ratunkowy trzeba było czekać aż 13 godzin. Przez ten czas Samuel pozostawał bez pomocy medycznej i leków przeciwbólowych.
Dopiero 18 godzin po ataku trafił do szpitala w RPA. Lekarze przeprowadzili skomplikowaną operację. Mężczyzna miał złamane żebra i kręgi, głębokie rany pleców i nogi oraz rozległe obrażenia brzucha.
Mężczyzna przeżył, ale czekała go długa rehabilitacja. Po powrocie do USA razem z żoną zaczął uczyć się garncarstwa, co pomagało mu odzyskać siły.
„To całkiem przyjemny sposób na życie, kiedy ma się poczucie, że powinno się już nie żyć. Dzięki temu jest się o wiele bardziej wdzięcznym za każdy dzień” – powiedział Samuel w rozmowie z „Cascadia Daily News”.