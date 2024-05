Kubicka 11 dni po porodzie wygląda jak modelka! Jak ona to robi?

Michał Szpak nie gryzł się w język. Ostro zareagował na jeden z komentarzy pod swoim zdjęciem. Co na to fani?

Sandra Kubicka szczuplutka, jak przed porodem! Żona Barona wyznała dlaczego

Sandra Kubicka dopiero co urodziła synka, Leosia a już wygląda jak modelka na wybiegu! Takiej figury po ciąży nie jedna z nas mogłaby gwieździe pozazdrościć. Okazuje się jednak, że powód dla którego Kubicka tak schudła zaraz po urodzeniu synka, jest bardzo smutny.

Kubicka wyznała w poruszającym nagraniu na swoim profilu na Instagramie jaką traumą był dla niej przyspieszony poród. Leonard jest wcześniakiem i przez pierwsze dni życia musiał oddychać pod specjalną szpitalną aparaturą. Leoś urodził się w 33 tyg + 6 dniu ciąży. Kubicka do teraz miewa ataki paniki i jest pod opieką psychologa.

- Ja Wam wszystkim dziękuję za miłe słowa, ale pamiętajcie, że zjadł mnie stres. Nie miałam celu szybko schudnąć, bo szczerze nie obchodziło mnie nic oprócz Syna. Nawet parę godzin po cesarce mówiono mi, że mam powoli wstać bo to bardzo boli a ja zebrałam wszystkie siły wstałam i prawie pobiegłam do Leosia. Matka w takich sytuacjach dostaje super mocy - Kubicka zdradziła, skąd u niej taka doskonała forma.

Faktycznie, urodzenie wcześniaka, który walczy o życie to dla jego mamy niewyobrażalny stres. Kiedy Kubicka ogłosiła narodziny synka pojawiło się wiele komentarzy fanek. Niektóre z nich współczuły i dzieliły się swoimi doświadczeniami z wcześniakami, inne atakowały gwiazdę. Teraz już na profilu Kubickiej nie ma żadnych komentarzy fanów.

- 16 maja o godzinie 2:11 w nocy przyszedł na świat nasz wymarzony Syn. Leoś urodził się w 33 tyg + 6 dniu ciąży. Nasze pierwsze wspólne chwile nie były takie jak sobie wymarzyliśmy ale mamy całe życie przed sobą aby to nadrobić. Tak bardzo chciałam go przytulić i zabrać do domu. To jest absolutnie najgorsze uczucie dla matki - patrzeć jak Twoje dziecko jest podpięte rurami do różnych urządzeń a Ty nie możesz nic zrobić ani mu pomóc. Wypłakałam ocean łez podczas pobytu w szpitalu. Każdy kolejny dzień był dla mnie ogromną lekcją cierpliwości i wytrwałości a naszym najlepszym przyjacielem był czas. Pomimo swojego wczesnego przyjścia na świat Leoś jest turbo silnym, zdrowym i bardzo dzielnym chłopcem. Codziennie robił i robi ogromne postępy. Bardzo szybko pokazał swój charakter i siłę woli. Po kilku dniach zaczął oddychać samodzielnie, z dnia na dzień dosłownie rozpromieniał. Te wszystkie wspólne dni w szpitalu udowodniły nam jak silni jesteśmy razem jako rodzina. Moja wymarzona rodzina.. Nikt ani nic nas już nie złamie. Kocham Was @alekbaron & Leosiu 🩵Mężczyźni mojego życia. Moje wszystko.

