Brutalne morderstwo trojga młodych ludzi, znane jako zbrodnia połaniecka, do dziś budzi przerażenie i stanowi jeden z najbardziej ponurych epizodów z czasów PRL-u. Wydarzenia te opisał Wiesław Łuka w swoim głośnym reportażu pod tytułem "Nie oświadczam się". Teraz historię tę na język filmu przełożyli Jan Holoubek oraz Maciej Kowalewski, tworząc fabularną adaptację dla platformy HBO Max, w której w postacie głównych oprawców wcielają się między innymi znany z "Rojsta" Łukasz Simlat oraz występująca w "Heweliuszu" Justyna Wasilewska.

Łukasz Simlat o kulisach serialu "Wśród nocnej ciszy". Aktor miał wątpliwości

W wywiadzie dla Radia Eska Łukasz Simlat ujawnił swoje początkowe wahania dotyczące przyjęcia roli Lecha Wojdy. "No to przede wszystkim była odpowiedź taka szczera z samym sobą, czy człowiek chce to robić" - tłumaczy artysta, dodając od razu, że przebywanie wśród negatywnych emocji staje się dla niego coraz większym obciążeniem. "Sam tak mam, z roku na rok to widzę, obserwuję, że coraz ciężej jest mi się otaczać złą energią, to znaczy nurkować w mrok. Bardzo mnie to interesuje, cały czas bardzo mnie interesują tego efekty, ale coraz cięższe to bywa dla organizmu i dla psychiki. Oczywiście nie mam jakiegoś problemu z wyjściem z roli i tak dalej. Znam ścieżkę wejścia, żeby coś tam zrobić, to wiem też jak i zejść" - wyjaśnia rozmówca.

Co ostatecznie przekonało aktora do wzięcia udziału w tym projekcie? Decydująca okazała się szansa na sportretowanie typu człowieka, którego współcześnie nie można już spotkać na ulicy. "Najbardziej kuszące i takie paraliżujące było pytanie i odpowiedź na to pytanie: jak to zrobić, żeby być jako aktor wiarygodnym, że gram człowieka, który w 1976 roku ma te prawie 50 lat, czyli urodził się jeszcze przed - i pamiętajmy, że na wsi - II wojną światową. To jest zupełnie inny rodzaj człowieka. To jest rodzaj człowieka, którego już tu w mieście nie jesteśmy w stanie nigdy minąć na chodniku, takich ludzi praktycznie nie ma, jakby pokoleniowo" - zaznacza Simlat.

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Niezwykła inspiracja własnym dziadkiem i dziwna sytuacja na planie

Podczas rozmowy z dziennikarką Radia Eska Łukasz Simlat podzielił się zaskakującym wyznaniem na temat swoich przygotowań do zagrania prawdziwego potwora w ludzkiej skórze. Aktor zdradził, że podczas budowania tej mrocznej postaci wzorował się po części na własnym dziadku, zastrzegając jednak od razu, iż jego krewny był dobrym człowiekiem, a podobieństwa nie dotyczyły sfery psychologicznej.

"Odpowiedzią dla tej roli był mój dziadek, czyli coś co miałem w pamięci mięśni. To znaczy mój dziadek to był opozyt - był bardzo fajnym, super empatycznym facetem, który uwielbiał przyrodę, uwielbiał zwierzęta i był moim pierwszym przewodnikiem po świecie przyrody i zwierząt, co jest dla mnie bardzo wzruszające. Ale był osobą, która wychowała się na wsi. [...] Potem momentami na planie, jak mi się udało coś powiedzieć; tak jak pamiętałem, jak dziadek mówił, z tym samym rodzajem jakby intonacji; to czułem się dosyć creepy. Czułem się jakby przeze mnie dybuk jakiś przechodził i to była taka moja prywatna jakaś satysfakcja, bo wiedziałem, że to jest bohater, którego się nie da obronić, że to jest bohater, którego trzeba rozepchać, stworzyć pozór dla widza walki o jego prawdę, ale jednocześnie przymagnesować go czymś" - relacjonuje aktor.

"Wśród nocnej ciszy" zaplanowano na sześć odcinków, a kolejne trafiają do serwisu HBO Max w każdy piątek.

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"Wśród nocnej ciszy" w HBO Max. Obsada i bohaterowie nowego serialu

Łukasz Simlat gra potwora inspirując się własnym dziadkiem. "Czułem się jakby przeze mnie dybuk jakiś przechodził"