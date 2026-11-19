Serowska i Hakiel zabrali córeczkę do "Dzień Dobry TVN"

W środę 18 listopada Dominika Serowska i Marcin Hakiel pojawili się na kanapie "Dzień Dobry TVN". Nie byli sami! Towarzyszyła im najmłodsza członkini rodziny, niespełna 3-tygodniowa Vivienne! Dla ich córeczki była to pierwsza wizyta w telewizyjnym studiu. Jak się zachowywała?

Jednym z tematów rozmowy była reakcja starszego syna pary, Romea na narodziny siostry. Jak przyznała Dominika, synek nie do końca zdaje sobie jeszcze sprawę z tego, że w domu jest nowa, ważna osóbka.

Romeo kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma siostrę. Jest za malutki

- wyjaśniła Serowska.

Marcin Hakiel dodał, że chłopiec zauważył przede wszystkim zmianę w jednym z łóżeczek. Od pewnego czasu w domu stały dwa, a teraz jedno z nich zostało przeznaczone dla Vivienne. Romeo zaglądał do środka, ale nie wykazywał szczególnego zainteresowania nową lokatorką.

Jak Vivienne zniosła pierwszą wizytę w telewizji?

Podczas rozmowy w studiu nie zabrakło również pytań o codzienność z noworodkiem. Rodzice przyznali, że zarówno Romeo, jak i jego młodsza siostra są raczej spokojnymi dziećmi. Nie oznacza to jednak, że noce zawsze należą do przespanych.

Byli dla nas łaskawi. Wiadomo, że czasem są takie noce, że coś tam Vivi przeszkadza i troszkę się tam potarmosi w łóżku

- opowiadał Hakiel.

Dominika dodała, że córeczka nie płacze, ale oczywiście wymaga nocnego karmienia i opieki.

"Super Express" zapytał Serowską, jak tak maleńka dziewczynka poradziła sobie z pierwszą wizytą w telewizyjnym studiu. Mam Vivi odpowiedziała:

Przespała całą wizytę 🙂 więc wzorowo 🙂

Wygląda więc na to, że Vivienne nie miała najmniejszych problemów z debiutem przed telewizyjnym! Rośnie nam nowa gwiazda?

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