Marta Chodorowska i jej dorobek artystyczny

Urodzona w 1981 roku w Sztumie Marta Chodorowska to aktorka teatralna, filmowa i serialowa, która w 2005 roku odebrała dyplom ukończenia warszawskiej Akademii Teatralnej. Ogólnopolską rozpoznawalność oraz ogromną sympatię telewidzów przyniosła jej postać Klaudii Kozioł, czyli zbuntowanej córki wójta w bijącym rekordy popularności serialu TVP „Ranczo”. Na planie tej produkcji artystka spędziła łącznie dekadę, pracując tam w latach 2006-2016.

Widzowie doskonale pamiętają ją także z ról w innych popularnych serialach telewizyjnych, wśród których znajdują się takie tytuły jak „M jak miłość”, „Barwy szczęścia” oraz „Korona królów”. Równolegle z pracą przed kamerą aktorka rozwija karierę sceniczną, a jej talent można podziwiać między innymi w stołecznym Teatrze Kamienica i Teatrze Współczesnym. Chodorowska otwarcie przyznaje, że celowo stroni od branżowych ścianek i chroni swoje życie prywatne przed mediami.

Marta Chodorowska o swojej roli w „Ranczu”. Taka będzie nowa Klaudia

Marta Chodorowska o rozpoznawalności na ulicy i roli w „Ranczu”

Widzowie na co dzień utożsamiają mijanych na ulicy aktorów z postaciami, w które ci wcielają się na ekranie. Z dokładnie takim zjawiskiem mierzy się Marta Chodorowska, która w rozmowie z portalem VOX FM zaznaczyła, że przechodnie kojarzą ją przede wszystkim jako Klaudię z „Rancza”.

Właśnie ostatnio nawet o tym mówiłam, że czy tego chcę, czy nie chcę, Klaudia Kozioł jest popularniejsza niż Marta Chodorowska. W tym sensie, że nie jestem często aktorką Martą Chodorowską, tylko jestem Klaudią. Jakby ktoś miał powiedzieć, kto grał Klaudię z "Rancza", to myślę, że połowa ludzi miałaby trudności z powiedzeniem mojego imienia i nazwiska. Tak jest, mogę się na to złościć. A mogę też po prostu przyjąć to, że tak jest [...]. Ja też nie jestem typem aktorki, która wszędzie biega po ściankach i sprzedaje swoją prywatność i nie epatuje sobą w każdej kolorowej gazetce [...] Jest mi trochę też i dobrze z tą moją anonimowością, że jednak mogę chodzić po ulicach i czasami jestem zaczepiana, a czasami nie - przyznała Chodorowska.

Sympatycy serialu bardzo często identyfikują aktorkę dzięki jej specyficznemu akcentowi, co u samej Marty Chodorowskiej wywołuje jedynie uśmiech.

Podobno mam jakiś taki charakterystyczny głos i sposób mówienia. Jest tak, że czasami zdarza mi się, że jestem w kolejce gdzieś i się odezwę i ktoś się nagle odwraca i mówi: "O Jezu, Klaudia z Rancza". Czasami głos mnie zdradza. Albo zdarza mi się tak, że ktoś nie jest do końca pewny, czy to ja i mnie pyta i on coś przebąkuje albo coś do mnie zagada i mówi: "Tak, tak, teraz już jestem pewna. Po głosie - powiedziała Chodorowska dla Voxa.

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Marta Chodorowska o zaszufladkowaniu i łatce obciachowej aktorki

Wiele gwiazd kina i telewizji zmaga się w swojej karierze ze zjawiskiem zaszufladkowania. Nazwisko Tomasza Karolaka automatycznie przywołuje na myśl komedie romantyczne, natomiast Artur Żmijewski, mimo bogatego dorobku artystycznego, dla rzeszy fanów pozostaje głównie tytułowym bohaterem serialu „Ojciec Mateusz”. Z podobnym problemem spotkała się Marta Chodorowska, która mimo występów w „Barwach szczęścia”, „M jak miłość” oraz na deskach teatrów otrzymuje głównie propozycje komediowe.

Te role dostałam dlatego, że jestem Klaudią z "Rancza". No nie ma co ukrywać. Po prostu Klaudia z "Rancza" otworzyła mi drzwi i serial na tej fali popularności – staliśmy się również popularni i ludzie chętnie nas oglądają w tych spektaklach, które jeżdżą po Polsce. Natomiast ja mam kłopoty z dostaniem innych ról i nie ukrywam, że to dla mnie czasami bywa przekleństwem. Nawet kiedyś usłyszałam, że jestem obciachową aktorką [...] Takie głosy czasami mi się zdarzają - przyznała Chodorowska.

Artystka zwróciła również uwagę na to, że polska branża filmowa charakteryzuje się bardzo specyficznym podejściem do obsadzania ról.

Właściwie ja też tak mogłabym obsadzać, że tam potrzebuję tego, to ten będzie grał, potrzebuję tego, to ten będzie grał. Ci sami aktorzy... Oni sami też już mówią, że po prostu nie mają środków, bo w kółko są obsadzani tak samo. Trudno jest na razie mnie obsadzić w jakiejś takiej innej roli i za każdą taką rolę, która jest taka, gdzie potrzebujemy małej z temperamentem, która po prostu jest dowcipna i potrafi grać komediowo. "A, no to Chodorowska". Za każdą taką inną rolę, jakąś bardziej dramatyczną, czy jakąś poważniejszą, czy w ogóle, nie wiem, jakąś spokojniejszą, czy jakąś taką kompletnie inną, bardzo się cieszę - wyznała aktorka w rozmowie z VOX FM.

Gwiazda otwarcie mówi o swojej ogromnej radości wynikającej z angażu w serialu „M jak miłość”, choć jednocześnie podkreśla, że to właśnie „Ranczo” wywarło kluczowy wpływ na jej obecne życie zawodowe.

Cieszyłam się z roli w "M jak miłość", którą dostałam - Była postacią zupełnie inną ode mnie i od tego, co grałam do tej pory. To jest rodzaj przekleństwa, ale też i daje mi to pracę. Nie wiem, co by było, gdybym... Bo to tak łatwo zawsze na to narzekać, że się został zaszufladkowanym. Ale co by było, gdybym nie dostała roli w "Ranczu"? Nie wiem, być może nadal byłabym aktorką, która nie ma pracy i która byłaby sfrustrowana i narzekałaby, że nie może się przebić. Ja nie mam takiego charakteru, żeby się przebijać, więc Klaudia z "Rancza" wyważyła drzwi i dzięki niej weszłam na rynek. Jestem jej bardzo też i wdzięczna, ale ponoszę tego pewne koszty również - podsumowała Marta Chodorowska dla portalu VOX FM.