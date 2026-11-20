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Natasza Urbańska wraca do „The Voice of Poland”. Zobaczymy ją w nowej roli
To będzie jedna z największych niespodzianek najbliższego odcinka na żywo! Natasza Urbańska powraca do programu „The Voice of Poland”, jednak tym razem nie oceni występów uczestników. Artystka pojawi się na scenie jako gość specjalny i zaprezentuje wyjątkowe show.
Choć wielu widzów mogło liczyć na jej powrót do fotela trenerskiego, gwiazda wystąpi w zupełnie innej roli. Szykuje się wieczór pełen emocji!
Widzowie doskonale pamiętają Nataszę Urbańską z programu „The Voice Kids”. Artystka zasiadała w słynnym czerwonym fotelu w 7. i 8. edycji, a nawet doprowadziła do zwycięstwa swoją podopieczną, Michell Siwek. W 2024 roku jej miejsce zajął Tribbs.
Teraz gwiazda wraca do muzycznego formatu, ale w zupełnie innym charakterze. Zamiast doradzać uczestnikom, sama stanie w świetle reflektorów i wystąpi przed publicznością oraz trenerami dorosłej edycji show.
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„Ten powrót to dla mnie ogromne wzruszenie”
Artystka nie ukrywa, że powrót do studia programu budzi w niej wielkie emocje. Jak sama przyznaje, ma z tym formatem piękne wspomnienia.
– Ten powrót to dla mnie ogromne wzruszenie – mówi Natasza Urbańska. – Mam z tym programem piękne wspomnienia, bo miałam okazję być częścią niego jako trenerka, towarzyszyć uczestnikom w ich muzycznej drodze i dzielić się doświadczeniem – kontynuuje.
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Szykuje prawdziwe musicalowe show
Czym tym razem zaskoczy widzów? W najbliższym odcinku Natasza Urbańska zaprezentuje się w odsłonie musicalowej, łącząc śpiew, taniec i aktorstwo. Sama zapowiada występ pełen magii i dobrej zabawy.
– To wspaniałe móc znów znaleźć się w miejscu, w którym muzyka jest najważniejsza, ale tym razem stanąć po drugiej stronie i dać publiczności trochę magii, emocji i dobrej zabawy – zapowiada podekscytowana artystka. – Już nie mogę się doczekać – dodaje.
Ćwierćfinałowy odcinek „The Voice of Poland” z udziałem Nataszy Urbańskiej zostanie wyemitowany już w tę sobotę, 21 listopada, o godzinie 20:30 w TVP2. Tego wieczoru uczestnicy walczący o miejsce w półfinale zmierzą się z największymi hitami musicalowymi.
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