Natasza Urbańska wraca do „The Voice of Poland”. Zobaczymy ją w nowej roli

To będzie jedna z największych niespodzianek najbliższego odcinka na żywo! Natasza Urbańska powraca do programu „The Voice of Poland”, jednak tym razem nie oceni występów uczestników. Artystka pojawi się na scenie jako gość specjalny i zaprezentuje wyjątkowe show.

Choć wielu widzów mogło liczyć na jej powrót do fotela trenerskiego, gwiazda wystąpi w zupełnie innej roli. Szykuje się wieczór pełen emocji!

Widzowie doskonale pamiętają Nataszę Urbańską z programu „The Voice Kids”. Artystka zasiadała w słynnym czerwonym fotelu w 7. i 8. edycji, a nawet doprowadziła do zwycięstwa swoją podopieczną, Michell Siwek. W 2024 roku jej miejsce zajął Tribbs.

Teraz gwiazda wraca do muzycznego formatu, ale w zupełnie innym charakterze. Zamiast doradzać uczestnikom, sama stanie w świetle reflektorów i wystąpi przed publicznością oraz trenerami dorosłej edycji show.

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„Ten powrót to dla mnie ogromne wzruszenie”

Artystka nie ukrywa, że powrót do studia programu budzi w niej wielkie emocje. Jak sama przyznaje, ma z tym formatem piękne wspomnienia.

– Ten powrót to dla mnie ogromne wzruszenie – mówi Natasza Urbańska. – Mam z tym programem piękne wspomnienia, bo miałam okazję być częścią niego jako trenerka, towarzyszyć uczestnikom w ich muzycznej drodze i dzielić się doświadczeniem – kontynuuje.

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Szykuje prawdziwe musicalowe show

Czym tym razem zaskoczy widzów? W najbliższym odcinku Natasza Urbańska zaprezentuje się w odsłonie musicalowej, łącząc śpiew, taniec i aktorstwo. Sama zapowiada występ pełen magii i dobrej zabawy.

– To wspaniałe móc znów znaleźć się w miejscu, w którym muzyka jest najważniejsza, ale tym razem stanąć po drugiej stronie i dać publiczności trochę magii, emocji i dobrej zabawy – zapowiada podekscytowana artystka. – Już nie mogę się doczekać – dodaje.

Ćwierćfinałowy odcinek „The Voice of Poland” z udziałem Nataszy Urbańskiej zostanie wyemitowany już w tę sobotę, 21 listopada, o godzinie 20:30 w TVP2. Tego wieczoru uczestnicy walczący o miejsce w półfinale zmierzą się z największymi hitami musicalowymi.

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