Natasza Urbańska po raz pierwszy na salonach po ogłoszeniu choroby. Zabrała głos w ważnej kampanii

23 września Natasza Urbańska ogłosiła w mediach społecznościowych, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Piosenkarka jest właśnie w trakcie leczenia, co zmusiło ją do odwołania części planów, w tym koncertów jubileuszowych. Artystka nie zrezygnowała jednak całkiem z rozmaitych aktywności i pojawiła się na wydarzeniu kampanii wspierającej osoby w podobnej sytuacji.

Natasza Urbańska wspiera inne chore. To jej pierwsze wyjście po ogłoszeniu diagnozy

2 października - na samym początku Miesiąca Świadomości Raka Piersi - piosenkarka po raz pierwszy od poinformowania o chorobie pojawiła się na publicznym wydarzeniu. Natasza Urbańska nie wybrała przypadkowej okazji. Gwiazda jest uczestniczką kampanii Dotykam Wygrywam, która od kilkunastu lat działa na rzecz zdrowia piersi. Nic więc dziwnego, że pojawiła się na spotkaniu prasowym tej inicjatywy. Oprócz piosenkarki obecne były m.in. Daria Ładocha, Ilona Krawczyńska, Maja Todd i inne znane kobiety wspierające akcję. Zdjęcia oraz przemówienie Urbańskiej znajdziecie w dalszej części artykułu.

Piosenkarka z ważnymi słowami. Tak zaapelowała w sprawie badań

Podczas uroczystości Natasza Urbańska zabrała głos, mówiąc o bardzo ważnej kwestii - profilaktyce raka piersi. W pierwszej kolejności odniosła się do hasła kampanii Dotykam Wygrywam - "siostrzeństwo", jak i podziękowała za okazane jej w ostatnich dniach wsparcie.

- Przede wszystkim uważam, że "siostrzeństwo" to bardzo dobra nazwa dla tej kampanii, bo widzę coraz więcej wsparcia między kobietami. Sama doświadczyłam go, kiedy podzieliłam się informacją o swojej chorobie. Bardzo dziękuję wam, moje miłe panie, ale także panom, za to wsparcie. Jest ono niezwykle ważne w trudnych momentach - zaczęła piosenkarka.

Kontynuując, gwiazda podkreśliła, że warto badać się właśnie po to, by potwierdzić, że z naszym zdrowiem wszystko jest w porządku. W przeciwnym razie możemy żałować, że nie udało nam się zdiagnozować choroby wcześniej, co może mieć ogromny wpływ na późniejsze leczenie.

- Od lat pokutuje przekonanie: nie idź do lekarza, bo jeszcze coś ci znajdzie. Ja uważam, że właśnie trzeba iść do lekarza, żeby przekonać się, że jestem zdrowa, że nic mi nie dolega, a później nie żałować, że nie zrobiłam tego wcześniej. Dlatego tak ważne jest uświadamianie i zmienianie sposobu myślenia, a także wzajemne wsparcie kobiet - powiedziała. - Nieważne, czy jest to ktoś bliski: siostra, córka, matka, przyjaciółka czy kobieta, którą spotykasz w pracy lub przy okazji współpracy. To nie ma znaczenia. Po prostu otwierajmy się na siebie i badajmy się, bo profilaktyka ratuje życie - dodała Urbańska.

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