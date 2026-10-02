Zaskakujące wyniki badania. Co trzeci Polak czuje się jak Kopciuszek

Disney łączy pokolenia

Z badania wynika, że dla ogromnej większości ankietowanych Disney to coś znacznie więcej niż tylko odległe wspomnienie najmłodszych lat – to raczej wspólne przeżycie łączące różne generacje. Z upływem czasu zmienia się też nasze spojrzenie na te produkcje. Aż 42% pytanych zadeklarowało, że bajki Disneya nabrały dla nich ponownego znaczenia w momencie, gdy sami zostali rodzicami. Wśród Baby Boomersów blisko połowa zauważa podobny przełom, gdy na świecie pojawiły się ich wnuki.

Złoczyńcy Disneya: rozpoznaj film po postaci Pytanie 1 z 7 Z którego filmu pochodzi ta postać? “Królewna Śnieżka” “Śpiąca Królewna” “Mulan” “Piękna i Bestia” Następne pytanie

Zdecydowana większość, bo aż 84% dorosłych Polaków, jako dzieci regularnie śledziła bajki i filmy ze studia Disneya, a 82% z nich do dzisiaj darzy je dużym sentymentem. Nawet jeśli poszczególne generacje nieco inaczej odbierają te opowieści, to ich wspólnym mianownikiem niezmiennie pozostają takie wartości jak przyjaźń i lojalność (wskazane przez 46% badanych), triumf dobra nad złem (43%) oraz radzenie sobie z przeciwnościami losu (32%). Pomimo różnic w wieku, łączy nas ten sam kod kulturowy.

– Disney od pokoleń pełni w naszym życiu szczególną rolę. Jego bohaterowie boją się, upadają popełniają błędy, a jednak próbują dalej. Te historie nie uczą nas, jak unikać trudności, ale jak przez nie przechodzić – pokazują, że można się bać i jednocześnie być odważnym - mówi dr Ewa Jarczewska-Gerc, Uniwersytet SWPS w Warszawie.

Każde pokolenie ma swojego Disneya

W czasach młodości Baby Boomersów dostęp do produkcji Disneya był znacznie trudniejszy niż dla późniejszych pokoleń, co jednak nie zmniejszyło ich sentymentu do tej marki. Dziś 84% osób z tej grupy wciąż czuje więź z filmami Disneya. W tym pokoleniu absolutnym hitem i najbardziej rozpoznawalnym tytułem pozostaje "Królewna Śnieżka", którą kojarzy aż 78% badanych.

Istotnym tłem dla pokoleniowych opowieści są również zmiany ustrojowe. Dla Generacji X popkultura z Zachodu zaczęła przenikać do Polski w okresie, gdy kraj dopiero otwierał swoje granice. Aż 74% osób z tego pokolenia traktowało produkcje Disneya jako "namiastkę świata zachodniego". Symbolem tej generacji stały się "Gumisie", znane przez 87% ankietowanych – to najwyższy wynik spośród wszystkich grup. Pokolenie X odnajduje w filmach Disneya echa własnego dorastania, mierzenia się z odpowiedzialnością i pokonywania przeszkód.

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Z kolei Millenialsi wychowywali się już w epoce, gdy telewizję wspierały kasety wideo i płyty DVD, a dostęp do światowej rozrywki stał się czymś powszechnym. To oni wykształcili z Disneyem bodaj najmocniejszą więź emocjonalną – 82% z nich uważa, że filmy tej wytwórni stanowiły ważny element ich dzieciństwa. Co więcej, trzy czwarte Millenialsów przyznaje, że poniekąd "wychowało się" na tych bajkach. Niekwestionowanym królem rozpoznawalności jest tu "Król lew", znany 94% badanych. Dla tej generacji nadrzędną wartością płynącą z tych historii jest autentyczność.

Generacja Z funkcjonuje w rzeczywistości ogromnej ilości dostępnych treści, gdzie klasyczne bajki współistnieją z produkcjami Pixara, Marvela, serialami emitowanymi na Disney Channel i wszechobecnym streamingiem. Młodzi doskonale orientują się zarówno w klasykach, jak i w najnowszych premierach. Ogromne znaczenie mają tu seriale z Disney Channel – "Hannah Montana" kojarzy 71% Zetek, a "High School Musical" – ponad połowa z nich (57%). Równocześnie to pokolenie jest najwierniejszym odbiorcą uniwersum Marvela: 83% zna Spider-Mana, 70% kojarzy Iron Mana, a 69% wie, kim są Avengersi.

Co trzeci mężczyzna utożsamia się z Kopciuszkiem

Zaskakujące wnioski płyną z analizy tego, jak utożsamiamy się z poszczególnymi postaciami. Okazuje się, że podziały nie są wcale tak oczywiste. Z postacią Kopciuszka utożsamia się nie tylko spora grupa kobiet (65%), ale również aż 36% mężczyzn. Z drugiej strony, postać Tarzana rezonuje z połową mężczyzn i 37% kobiet. Wynika to z faktu, że Polacy szukają w bohaterach odzwierciedlenia własnych przeżyć: pokonywania trudności, radzenia sobie z lękiem, poszukiwania akceptacji i odnajdywania swojej drogi życiowej.

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Hannah Montana jako synonim własnej drogi

Podobnie jak dawniej klasyczne bajki były przekazywane z pokolenia na pokolenie, tak obecnie nostalgia zaczyna dotyczyć także tych produkcji, które jeszcze do niedawna uważano za element kultury młodzieżowej. Doskonałym tego przykładem jest serial "Hannah Montana", który kojarzy 71% przedstawicieli Generacji Z oraz 65% Millenialsów. Wśród wszystkich dorosłych rozpoznawalność tego tytułu sięga 52%. Ta produkcja to jeden z pierwszych symboli nostalgii, który zdołał połączyć dwie młodsze generacje. Z wywiadów jakościowych wynika, że dla wielu młodych kobiet Hannah stanowiła inspirację i wzmacniała w nich poczucie, że marzenia są po to, by je realizować.

Mimo że współcześnie często skupiamy się na pokoleniowych różnicach, badanie udowadnia, że jest zupełnie inaczej. Chociaż każda z grup wiekowych ma swojego ulubionego Disneya, to opowiedziane tam historie, wykreowani bohaterowie i promowane wartości wciąż budują uniwersalny język. Język, który skutecznie łączy dzieci, ich rodziców oraz dziadków. Kompletny raport "Pokolenie Disney" jest dostępny na dedykowanej stronie internetowej.

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