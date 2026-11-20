Fenomen "Ojca Mateusza". Pamiętacie, jak to się wszystko zaczęło?

Pierwszy odcinek serialu "Ojciec Mateusz" widzowie mogli zobaczyć 11 listopada 2008 roku. Oznacza to, że od premiery tej niezwykle popularnej produkcji minęło już niemal 18 lat. Historia księdza Mateusza Żmigrodzkiego, który po powrocie z misji na Białorusi trafia do urokliwego Sandomierza, niemal natychmiast podbiła serca polskiej publiczności. Jako nowy proboszcz, bohater nie tylko zajmuje się sprawami parafian, ale także wykorzystuje swój niezwykły zmysł obserwacji i talent do rozwiązywania zagadek kryminalnych, często wyprzedzając w śledztwach lokalną policję.

Produkcja, będąca adaptacją włoskiego formatu "Don Matteo", przez lata gromadziła przed telewizorami miliony widzów, czego dowodem są liczne nagrody, w tym Telekamery zdobyte w 2011, 2017 i 2019 roku, a także prestiżowa Złota Telekamera przyznana w 2020 roku.

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Niezapomniane twarze Sandomierza. Kto tworzył kultową obsadę?

Centralną postacią serialu jest oczywiście tytułowy ksiądz Mateusz Żmigrodzki, w którego od samego początku wciela się Artur Żmijewski. Jego kreacja błyskotliwego i empatycznego duchownego stała się znakiem rozpoznawczym produkcji. U jego boku od lat występują niezastąpieni aktorzy, którzy na stałe wpisali się w krajobraz Sandomierza:

Kinga Preis jako Natalia Borowik, energiczna i lojalna gospodyni na plebanii, której komentarze niejednokrotnie naprowadzają księdza na właściwy trop.

jako Natalia Borowik, energiczna i lojalna gospodyni na plebanii, której komentarze niejednokrotnie naprowadzają księdza na właściwy trop. Piotr Polk w roli inspektora Oresta Możejki, początkowo sceptycznego, a z czasem zaprzyjaźnionego z księdzem komendanta policji.

w roli inspektora Oresta Możejki, początkowo sceptycznego, a z czasem zaprzyjaźnionego z księdzem komendanta policji. Michał Piela jako sympatyczny i dobroduszny aspirant sztabowy Mieczysław Nocul, który jest najbliższym policyjnym sojusznikiem ojca Mateusza.

W pamięci widzów zapisało się również wielu innych aktorów, w tym młody Maciej Musiał, który przez lata dorastał na ekranie jako Michał Wielicki, jeden z pierwszych podopiecznych księdza mieszkających na plebanii.

Minęło niemal 18 lat od premiery. Zobacz, jak zmienili się aktorzy "Ojca Mateusza"

Niemal dwie dekady na planie filmowym to czas, który w naturalny sposób odcisnął swoje piętno na wyglądzie aktorów. Gwiazdy, które towarzyszą widzom od 2008 roku, zmieniły się na naszych oczach. Szczególnie widać to po młodszych członkach obsady, którzy zaczynali swoją przygodę z serialem jako dzieci lub nastolatkowie. Czas nie oszczędził również głównych bohaterów, którzy przez lata przeszli wizualne metamorfozy.

Zmieniły się ich fryzury, stylizacje, a na twarzach widać upływ lat, który wielu z nich dodał jedynie charakteru i dojrzałości. Chcecie zobaczyć, jak bardzo zmienili się Wasi ulubieni bohaterowie? Przygotowaliśmy galerię zdjęć, w której porównujemy ich wygląd z początków serialu ze stanem obecnym. Gwarantujemy, że niektóre przemiany mogą Was naprawdę zaskoczyć.