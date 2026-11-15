Co tak naprawdę robią trenerzy „The Voice of Poland”, gdy gasną kamery? Byliśmy na planie!

"Super Express" na planie "The Voice of Poland". Tak wyglądały przygotowania

"The Voice of Poland" to program, który cieszy się ogromną sympatią widzów. Publiczność chętnie śledzi losy uczestników show, którzy walczą o zwycięstwo i popularność."Super Express" pojawił się w sobotnim odcinku, który emitowany był na żywo. Zajrzeliśmy za kulisy by zobaczyć jak wyglądają prace nad tak dużą produkcją. I choć program startuje o 20:30, próby nad nim trwały już od samego rana. W garderobach szykowane są kreacje, makijaże i fryzury zarówno gwiazd jak i uczestników. W samo południe włączane są kamery by prowadzący: Maciej Musiał i Paulina Chylewska mogli przećwiczyć swoje kwestie. Przed obiektywem stają również wokaliści. Na samym końcu pojawiają się trenerzy.

Edyta Bartosiewicz przejęta eliminacją w drużynie

W obecnej edycji po raz pierwszy w czerwonym fotelu zasiadła Edyta Bartosiewicz. Wybitna wokalistka zdradziła nam, dlaczego dopiero teraz zdecydowała się dołączyć do ekipy "The Voice od Poland".

To jest bardzo ciekawy projekt, który na pewno bardzo wpłynie na mnie, rozwinie mnie, bo jestem tutaj tylko maleńkim elementem w dużej machinie. To jest bardzo pouczające. A przy okazji będę mogła przekazać ludziom jakieś swoje doświadczenie, które zgromadziłam przez ostatnie lata, a były to bardzo owocne lata. Zaproszenie do tego programu mam od pierwszej edycji i dopiero przy tej zdecydowałam się na jej przyjęcie, bo jestem w zupełnie innym momencie swojego życia i podejmuję takie decyzje, na które mam ochotę. Nie traktuję tego jako czystą rozrywkę. Dla mnie to jest jak pewien, no nie bądźmy tacy patetyczni, ale jest to jakiś rodzaj misji

- powiedziała "Super Expressowi".

Bardzo trudnym momentem dla Bartosiewicz był ten, w którym musiała wyeliminować jedną z osób ze swojej drużyny. Nawet poza kamerami widać było, że gwiazda była bardzo przejęta. To bez wątpienia najtrudniejszy moment programu na żywo.

Tego nie pokazały kamery

Kiedy widzowie oglądają na swoich telewizorach reklamy, sztab ludzi wbiega na plan. W ruch wchodzą makijażyści i styliści, którzy matowią cerę prowadzącym i trenerom. Na scenie pojawiają się także ludzie, którzy zmieniają scenografię. Jest czas na chwile odpoczynku, łyk kawy czy wody, a także pamiątkowe zdjęcia i chwilę rozmowy.

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"Super Express" i Tribbs na wizji

"Super Express" również pojawił się w programie na żywo. Monika Tumińska-Opara zasiadła na widowni wśród zaproszonych gwiazd. Obecna była m.in. Natalia Nykiel, Sara James ale i Tribbs, którego widzowie już wiosną po raz drugi będą mogli oglądać w roli trenera w "The Voice Kinds". To właśnie z nim przeprowadziliśmy rozmowę, którą widzowie widzieli w pierwszej części programu. Tribbs opowiedział nam o emocjach, które towarzyszyły mu w show, a także zdradził kto w dzieciństwie był jego muzycznym idolem.

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Kulisy pierwszego odcinka na żywo „The Voice of Poland”