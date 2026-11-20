Będzie trzecie Kevin na święta!

Są takie filmy, bez których trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie. A właściwie są dwa: „Kevin sam w domu” i „Kevin sam w Nowym Jorku”. Branżowe media donoszą teraz, że ruszyły wstępne prace nad kolejną częścią kultowej historii. Dołączy do obowiązkowej, świątecznej stawki? Ma szansę, bo dorosłego już Kevina zagra ten sam aktor, Macaulay Culkin.

Informacje o planach realizacji kolejnej części „Kevina samego w domu” przekazują branżowe serwisy „Variety” i „Deadline”. Na razie projekt znajduje się jednak na bardzo wczesnym etapie i wiele szczegółów pozostaje tajemnicą. Wiadomo, że wstępne prace nad kontynuacją już ruszyły, a uczestniczy w nich sam Macaulay Culkin.

Przy projekcie pracują również Seth Rogen i Evan Goldberg, którzy mają odpowiadać za scenariusz i produkcję. Film ma powstać dla Disneya. Przedstawiciele wytwórni na razie nie komentują jednak doniesień. Nie ujawniono też, kto jeszcze mógłby pojawić się w obsadzie ani kiedy rozpoczęłyby się zdjęcia.

Kevin zostanie samotnym tatą?

Najwięcej emocji budzi oczywiście pytanie, jak miałaby wyglądać kolejna odsłona przygód bohatera, którego przed laty pokochały miliony widzów. Jedna z możliwości jest szczególnie interesująca. Niewykluczone, że tym razem Macaulay Culkin wcieli się w dorosłego Kevina, który sam będzie ojcem.

Nie jest to przypadkowa spekulacja. Już w 2025 r., podczas specjalnych pokazów z okazji 35-lecia pierwszego filmu, aktor opowiadał o koncepcji, którą chętnie zobaczyłby na ekranie. W jego pomyśle Kevin byłby wdowcem lub rozwodnikiem, samotnie wychowującym dziecko. Pochłonięty pracą ojciec nie poświęcałby synowi wystarczająco dużo uwagi, co prowadziłoby do rodzinnego konfliktu.

Pułapki na dorosłego Kevina w domu?!

W takiej historii role mogłyby się odwrócić. To syn Kevina zastawiałby na ojca pułapki, nawiązując do słynnych forteli, którymi jako chłopiec bohater rozprawiał się z włamywaczami. Dorosły Kevin musiałby natomiast ponownie zdobyć sympatię swojego dziecka. Sam dom miałby symbolizować ich skomplikowaną relację.

Na razie nie wiadomo, czy właśnie taki pomysł zostanie wykorzystany w nowym filmie. Niepewna pozostaje również kwestia reżyserii. Chris Columbus, który stanął za kamerą dwóch pierwszych części, w rozmowie z „Entertainment Tonight” w 2025 r. wyrażał sprzeciw wobec powracania do historii sprzed lat. Nie wiadomo, czy zmienił zdanie, czy też Disney zdecyduje się powierzyć film innemu twórcy.

Culkin w reklamie popularnej marki

Tymczasem Macaulay Culkin już wcześniej przypomniał widzom o swojej najsłynniejszej roli. W kampanii reklamowej McDonald's ponownie pojawił się jako bohater pozostawiony samemu sobie. Czy teraz rzeczywiście zobaczymy go w pełnometrażowej kontynuacji „Kevina samego w domu”? Na oficjalne potwierdzenie szczegółów trzeba jeszcze poczekać.

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